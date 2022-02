Oktagon v Praze! Koho favorizují Muradov a Dvořák? Sledujte celý turnaj na TV Tipsport!

Bookmakeři Tipsportu věří Kinclovi. V kleci uvidíme i Ronalda Paradeisera, který v lehké hmotnostní kategorii vyzve Loseneho Keitu. Koho na galavečeru favorizují hvězdy největší sázkařské komunity a zápasníci UFC Mach Muradov a David Dvořák? Nechte se na webu Tipsportu inspirovat jejich analýzami, vsaďte si a sledujte Oktagon 31 živě na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma na první sázky.

Mach Muradov se s Davidem Dvořákem shodli na tom, že Rony Paradeiser v sobotu na pražském turnaji zvítězí. Očekávají tak úspěch kurzového outsidera. „Slovenský bojovník to dá. Losene v kariéře podstoupil sedm duelů, ale jenom dva nebo tři soupeři měli kvalitu. Jinak... Když srovnáte Paradeiserovy a Keitovy soky, je to prostě jinej level. A právě Rony je na té vyšší úrovni. Je zkušenej, vysokej, má dlouhý ruce,“ napsal česko-uzbecký fighter Muradov.



Dvořák souhlasí: „Keitovy předchozí zápasy na mě velkej dojem neudělaly. Neměl ani jednoho kvalitního protivníka! Snad jen naposledy Karol Ryšavý, jinak nic. Zero. Jedinej borec s lepším recordem, kterýmu v kleci čelil, měl snad 18 triumfů a 40 porážek. Šílený. Prostě uměle vytvořenej record. Keita propadává v kombinacích, bude lehce hoditelnej. Pokud nevyšle nějakej lucky punch, Rony si to pohlídá,“ pečlivě zanalyzoval kurz 2,32.



Mach Muradov a David Dvořák zmapovali i šance Zdeňka Polívky. Tomu se postaví Alex Lohoré. Kdo se podle nich bude radovat? Mrkněte na prognózy. Na turnaji česko-slovenské MMA organizace uvidíme i mnoho dalších zápasníků. Jakub Běle jde na Naglise Kanisauskaseho, Jakub Bahník se porve s Jayem Cucciniellem, Denis Farkaš vyzve Maxe Handanagiče nebo Vlasta Čepo se pokusí sundat Alexe Silvu. Bojovat budou také ženy. Bantamová váha servíruje fight Lucie Pudilová vs. Priscila de Souzová!



