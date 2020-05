Oktagon Underground živě na TV Tipsport!

Hlavní tahák? Lucie Pudilová, jediná tuzemská zápasnice se zkušenostmi z nejprestižnější organizace UFC! Ovládne rodačka z Příbrami pyramidu ve váhové kategorii do 61 kilogramů složenou ze čtyř Češek a čtyř Slovenek? Zaregistruje se u Tipsportu, vsaďte si a sledujte celý program Oktagonu Underground živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma.



Muži si to v sobotu rozdají ve váhové kategorii do 100 kg, kde má velké šance Daniel Škvor. „Myslím, že Škvor naplno využije své přednosti i zkušenosti a všechno vyhraje,“ hlásí český Uzbek a člen UFC Mach Muradov, nejnovější hvězda největší komunity sázkařů, jehož blogy, analýzy a tikety budete nacházet na stránkách Tipsportu.

V kleci se utkají i ženy. Největší pozornost je upřena na Lucii Pudilovou, kterou čeká bitva s Terezou Bledou. Bude se radovat z celkového prvenství? Marek855 si na to v kurzu 1,9 vsadil. „Lucie má výborný postoj. Na zemi je to pro ni nebezpečnější, ale kdo ji tam dostane…? Jediný vyrovnanější zápas by mohl být se Szabovou, ale ta na zemi tolik neumí a v postoji je Pudilová odskočená,“ uvádí tipér v analýze.

