Oktagon 38 živě: Dočká se Macek vytouženého titulu? Komu věří Rony?

Nad všemi zápasy ční titulový fight o prozatímního šampiona bantamové divize. O pás se poperou Filip Macek a evropský debutant Gustavo Lopez. Povede se Mackovi do třetice získat titul, nebo si Lopez odbude úspěšnou premiéru? Na dva duely si posvítil také Rony Paradeiser, hvězdný člen největší komunity sázkařů.

Měla to být drsná odveta s krvavým nádechem. Na reprízu titulového souboje bantamové váhy Jonas Mågård vs. Filip Macek nakonec nedojde. Dánský žralok si týden před turnajem zlomil čelist a musel odstoupit. Náhrada? Více než adekvátní.

Američan Gustavo Lopez. Zkušený třiatřicetiletý borec se vůbec poprvé představí nejen na československé scéně, ale i na té evropské.

Pyšní se bilancí 12-6-1 (výhra-porážka-remíza) a úspěšně obhájeným titulem v zámořské organizaci Combate Americas (2019). O rok později se přesunul mezi elitu do UFC, kde ze čtyř střetnutí ovládl pouze jediné. Naposledy změřil síly s Číňanem Heilim Alatengem v září 2021. Partie skončila smírem. Hned 11 ze svých 12 skalpů si však připsal před limitem.

Jak se Macek porve s touto neočekávanou změnou soupeře? Český zápasník s bohatou historií opravdu zažil leccos, což potvrzuje jeho celkové skóre 27-16-1. Počet vítězných submisí? 20!

„Macek má za sebou hromadu těžkých bitev nejen na české půdě a mnohokrát ukázal své schopnosti. Problém je v jeho hlavě. V Oktagonu při titulových bitvách vždy zklamal. Jeho soupeř je UFC veterán a komplexní borec, který nikdy nebyl utažen. Pro specialistu na submise Macka je tohle špatná zpráva. Tlak na něj bude obrovský. Dávám vítězství Lopeze,“ napsal Djoker7 v analýze s kurzem 1,65.

Rony věří Palešovi

Na zápas v postoji Losene Keita vs. Milan Paleš se zaměřil Rony Paradeiser, hvězdný člen největší sázkařské komunity. V analýze favorizuje slovenského krajana (2,4).

„Očekávám start ve vysokém tempu. Hlavně ze strany Keity. Na to by si měl dát Paleš pozor. Pokud nezaspí, tak bude mít navrch díky své taktice. Paleš je na tom pohybově lépe, než soupeř a jeho kopy Keitovi chutnat nebudou. Belgičan má šanci zvítězit pouze v prvním kole. Pokud se duel dostane do další fáze, vyhraje Paleš. Dávám na tiket triumf Slováka.“

Jak se rozhodnete vy?

