Oktagon 37 živě: Obhájí Kozma další titul? Co Rony?

V kleci se představí například Václav Mikulášek nebo Rony Paradeiser, hvězda největší sázkařské komunity. Bitvu o pás pérové váhy svedou Mate Sanikidze a Jakub Tichota. Zlatý hřeb galavečera obstarají v titulovém souboji velterové váhy David Kozma a Kaik Brito.

Založte si účet u Tipsportu, sledujte kompletní program Oktagonu na TV Tipsport a získejte navíc 500 Kč zdarma na své první sázky.

Mr. Oktagon. Takto by se s klidem mohl nazývat David Kozma. Rodák z Karviné je nejdéle vládnoucím šampionem prestižní československé organizace. Velterové váze kraluje už od listopadu 2018, kdy porazil Gábora Borárose a získal první opasek. Poté vyřídil Samuela Krištofiče, Mátého Kertésze, Leandra Silvu, Bojana Veličkoviče a naposledy Petra „Monster“ Knížete.

Další soupeř? Brazilec Kaik Brito s bilancí 15-4-0 (výhra-porážka-remíza). Ani tento borec není v Oktagonu žádným nováčkem. Ze čtyř fightů hned tři dotáhl do vítězného konce. Pokaždé soupeře knockoutoval už během prvního kola.

Podle bookmakerů Tipsportu populární „Pink Panther“ nezaváhá a ovládne tahák ostravského galavečera.

Získá Kozma další rekordní zápis, nebo Brito ukončí jeho dlouholeté kralování? Vsaďte si.

Vláda jednoho muže

„Kozma je fenomenální ve wrestlingu. Tato disciplína je jeho největší zbraní a vyhraje mu i tento zápas. Taktika? Hodit Brita na zem nebo na pletivo a ždímat ho, co to jde. Pink Panther je komplexní zápasník. Disponuje brutální fyzičkou a ve všem až na postoj by měl být lepší, než soupeř. Brito bude chtít využít své rychlosti a knockoutovat protivníka už v prvním kole. Pokud se Kozma vyhne hloupému boxování, tak zvítězí ještě před časovým limitem,“ uvádí tipér DanNe ve své analýze na triumf Kozmy v kurzu 1,5.

Necháte se inspirovat?

Vychutnejte si Oktagon na TV Tipsport. Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 500 Kč na své první sázky za registraci během fotbalového MS v Kataru!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.