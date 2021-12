Oktagon 30 v Brně! Sledujte na TV Tipsport!

V akci uvidíme jména jako Robert Pukač, Lucia Szabová, Tereza Bledá, Matěj Peňáz a další. Koho favorizují zápasníci UFC Mach Muradov a David Dvořák? Jak to vidí Rony Paradeiser? Nechte se inspirovat analýzami hvězd největší sázkařské komunity a vsaďte si u Tipsportu. Oktagon 30 zároveň sledujte v přímých přenosech na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



Jedním z vrcholů večera bude střet Matěje Peňáze s Cheickem Konem ve střední váze. Český fighter má za sebou v Oktagonu čtyři utkání a ve všech ukončil soupeře KO v úvodním kole. Vypne „Money“ i sedmatřicetiletého Francouze? Rony Paradeiser očekává maximálně jedno kolo. Ve welterové váze si to pak rozdá Matúš Juráček s Robertem Pukačem, ale také Tato Primera s Emmanuelem Dawou.



„Myslím si, že Pukač dostane Matúše na zem. Tam má Juráček mezery. S malinkou převahou by to tak Robert mohl zvládnout. Na body,“ míní Mach Muradov. David Dvořák to ve své podrobné analýze zhodnotil trochu jinak: „Pro mě je favoritem Matúš. Má větší zkušenosti, veze se na skvělé vlně. V Oktagonu nyní drží record 3-0. Podle mě si to v postoji takticky pohlídá. Za zběsilým ukončením se nepožene.“

Bledá s pásem?



Zajímavé budou rovněž duely v pérové váze Jakub Tichota vs. Dawid Kareta a Aleksander Kolontay vs. Mate Sanikidze. V „heavyweight“ uvidíme konfrontaci mezi Danielem Dittrichem a Tadejem Dajčmanem a v polotěžké váze na sebe narazí Daniel Škvor s Brazilcem Jhonathanem Azevedem, který se do klece vrací po více než dvouleté pauze. Sejme domácího zápasníka?



Fanoušci se mohou těšit také na ženské bitvy. Tereza Bledá se popere o titul v muší váze s Brazilkou Mabelly Limaovou. Kdo získá pás šampionky? Na programu je i souboj čtyřky s trojkou bantamové váhy. Porazí Lucia Szabová Olgu Rubinovou? Vsaďte si u Tipsportu a Oktagon 30 sledujte živě na TV Tipsport!



