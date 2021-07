Oktagon 26 na Štvanici! Jak tipují hvězdy?

Zápasník UFC David Dvořák, který je hvězdou největší komunity sázkařů, očekává hodně vyrovnaný souboj a mírně favorizuje Krištofiče. Necháte se inspirovat jeho doporučením? Vsaďte si, všechny bitvy v Oktagonu sledujte živě na TV Tipsport. Dáme vám hned 100 Kč na první sázky a dalších 150 Kč dostanete zdarma po dokončení registrace.

David Dvořák podrobně rozebral souboj Krištofiče s Naruszczkou v analýze s kurzem 1,85. „Pirát působí velice sebevědomě. V kariéře prohrál pouze tři zápasy. Je to soupeř, kterého musíte dobře bodovat, protože ukončit se jen tak nedá. Na to je moc velký nezmar. Naruszczka umí většinu zápasů vyhrávat právě na body a občas na ground and pound. Oproti Pirátovi bude malinko ve velikostní nevýhodě a také je o 7 let starší. Souboj vidím hodně těsně. Přece jen ale o trochu více věřím Pirátovi (55 %), který na mě hned několikrát udělal zápasnicky dobrý dojem,“ napsal David Dvořák. Souhlasíte s ním?

Abyste si mohli poprvé vsadit, musíte se zaregistrovat. Zvládnete to snadno z počítače i z mobilu. Jděte na tipsport.cz a použijte odkaz Registrace. Uveďte akční kód OKT26 a dostanete hned 100 Kč na první sázky. Pak můžete využívat všechny benefity největší komunity sázkařů. Nechte se inspirovat tikety a analýzami ostatních tipérů, diskutujte s nimi ve fóru. Sbírejte odměny v soutěžích, sledujte živě na TV Tipsport dechberoucí bitvy v Oktagonu, UFC a tisíce dalších sportovních přenosů.

Rony Paradeiser věří Szabové

Kromě Davida Dvořáka vás do světa bojových sportů vtáhnou další hvězdy komunity Mach Muradov a Rony Paradeiser. Slovenský zápasník, který má za sebou čtrnáct soubojů v Oktagonu, se zaměřil na střetnutí Lucie Szabové s Cornelií Holmovou.

„Cornelia porazila rozbehnutú Rodovú a na body prehrala s Luciou Pudilovou. Lucia Szabová má hlavne skúsenosti z thai-boxu. Preto ju považujem za postojárku, ale v zápasoch ukazuje aj kvalitnú zem. Tam dokáže ukončovať na jej obľúbený armbar. Holmová pôjde jednoznačne po takedownoch a kontrole na zemi, kde vidím jej jedinú možnosť na víťazstvo. Všetky ostatné stránky boja má lepšie Szabová a s jej „psycho válečníčky“ očakávam jej triumf pred limitom. Výsledok - zápas skončí na body, alebo technickým rozhodnutím, dávam nie,“ uvedl Rony Paradeiser v analýze s kurzem 1,55. Přesvědčil vás? Vsaďte si!

Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete hned 100 Kč na první sázky a dalších 150 Kč po dokončení registrace.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.