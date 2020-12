Oktagon 19: Vémola - Mikulášek! Komu věří Muradov?

Dále se během galavečera představí Samuel „Pirát“ Krištofič, Lucie Pudilová, Matěj Kuzník nebo vycházející hvězda Andrej Kalašnik. Vsaďte si a sledujte celý turnaj živě. Kromě TV Tipsport zápasy už jen Oktagon na své platformě PPV!

Hvězda největší komunity sázkařů a člen UFC Mach Muradov věří Terminátorovi: „Pro oba to je dobrý souboj z hlediska popularity. Vémola měl naposledy zápas s norským zápasníkem Robertsenem, který dokázal zvládnout a ukončit soupeře před limitem. Nikdo se nedokáže dobře připravit na takedowny, které jsou Karlosovou silnou zbraní. Myslím, že ani Mikulášek se nedokáže tak dobře připravit, aby si tohle pohlídal. Souboj půjde rychle na zem a věřím, že ho Vémola ukončí před limitem, nejspíš na nějakou submisi."

Kalašnik si připíše důležité vítězství!

Jedním ze zápasů sobotního večera bude i souboj mezi Andrejem Kalašnikem a Tatem Primerou. Právě na ten si ve své analýze posvítil sázkař sased: „Ačkoliv většinou vsázím spíše proti českým zápasníkům, tak tady půjdu opačně. Andrej Kalašnik má skvěle rozjetou kariéru, je to komplexní zápasník s velmi dobrým wrestlingem a jak minule ukázal, tak i kvalitním postojem. Primera je především postojář se špatnou zemí, a v tomto ohledu neočekávám, že by měl mít Kalašnik problém přenést boj na zem a tam ho odkontrolovat. To, že Primera porazil Borárose neberu jako měřítko, Gábor je za mě spíše podprůměrný zápasník Oktagonu, zatímco Kalašnik patří mezi špičku welteru."

Souhlasíte?

