Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Největší sportovní show střední Evropy

Komerční sdělení
Druhý ročník akce SWAGLIFT DAY přinese do Home Credit Areny celodenní program pro fanoušky sportu, rodiny i skupiny přátel — od světové silové show přes MMA i středověké souboje v brnění až po interaktivní zóny, kde se návštěvníci mohou zapojit a vyzkoušet si část programu na vlastní kůži.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Liberecká Home Credit Arena se v sobotu 30. května promění v dějiště jedné z největších sportovně-zábavních akcí letošního roku. Druhý ročník SWAGLIFT DAY nabídne celodenní program pro fanoušky silových sportů, MMA, gamingu i rodiny s dětmi. Hlavní hvězdou bude islandský silák Hafþór Júlíus Björnsson, kterého většina diváků zná jako „Horu“ ze seriálu Hra o trůny.

Akce potrvá od 10:00 do 22:30 a organizátoři očekávají až 7 000 návštěvníků z celé České republiky.

Björnsson, nejsilnější muž světa z roku 2018 a držitel absolutního světového rekordu v mrtvém tahu 510 kilogramů, se v Liberci pokusí o další rekordní zápis. Před zraky diváků chce překonat světový rekord v mrtvém tahu na opakování s činkou o váze 400 kilogramů. K úspěchu potřebuje alespoň sedm opakování.

Akci pořádá jablonecká fitness společnost SWAGLIFT společně se sesterskou značkou energetického nápoje GGBOOSTER. Organizátoři Pavel Vacek a Tomáš Holman navazují na první ročník z roku 2024, který se konal v Praze.

„Liberec jsme pro druhý ročník vybrali záměrně — chceme, aby velká mezinárodně sledovaná sportovní událost vznikla doma, v regionu, kde sami žijeme a pracujeme,“ uvedli pořadatelé.

Strongmani, armwrestling i Counter-Strike 2

Jedním z hlavních bodů programu bude soutěž Strongman Champions League Czechia SWAGLIFT, kde se představí světová špička silového sportu. Diváci uvidí například loglift, při němž závodníci zvedají nad hlavu více než 200 kilogramů těžkou kládu, nebo deadlift s výkony přesahujícími 450 kilogramů.

Součástí programu bude také biceps challenge či armwrestling, který se v posledních letech přesunul z hospodských soutěží do velkých sportovních arén.

Vedle silových disciplín nabídne SWAGLIFT DAY také MMA a středověké souboje v brnění. Večerní část programu pak propojí sport a esport. Ve hře Counter-Strike 2 proti sobě nastoupí Team Iceland kolem Hafþóra Björnssona a český profesionální tým SINNERS společně s influencery Benderem, Stejkem a Vidrailem.

Program i pro rodiny s dětmi

Organizátoři připravili také interaktivní zóny pro děti i širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jednoduché silové výzvy, otestovat sílu úchopu nebo se vyfotit se známými osobnostmi české sportovní a herní scény.

V areálu budou k dispozici stánky s občerstvením, ochutnávky i soutěže o ceny.

Vstup na akci je povolen od osmi let, děti ve věku 8 až 14 let musí přijít v doprovodu dospělé osoby. Home Credit Arena je plně bezbariérová a návštěvníkům nabídne výtahy, vyhrazená místa v hledišti i bezbariérové toalety.

Praktické informace

Kdy: sobota 30. května 2026, 10:00–22:30

Kde: Home Credit Arena, Jeronýmova 570/22, Liberec

Doprava:

  • přímo u Home Credit Areny je vyhrazené parkoviště s kapacitou 540 míst, z toho 17 pro držitele ZTP/P
  • autobusová linka č. 17 jezdí z terminálu Fügnerova přímo k aréně
  • tramvajové linky č. 2 a 3 zastavují u zastávky Staré Pekárny, odkud je arena vzdálena přibližně deset minut chůze

Vstupenky:

Vstupenky jsou v předprodeji na webu swagliftday.cz a ticketportal.cz. Další budou dostupné také na místě podle aktuální kapacity.

SWAGLIFT DAY navazuje na první ročník z roku 2024, letošní akce však využije výrazně větší prostory Home Credit Areny. Organizátoři počítají s návštěvností až 7 000 lidí a programem, který má ambici zařadit se mezi největší sportovně-zábavní události roku v České republice.

Nejčtenější

Ostrava je na rozcestí, směr má ukázat veřejná debata

Komerční sdělení
DOV Gong - Jiří Zerzoň a Dolní oblast Vítkovice z.s.

Měla by jít centrem Ostravy dálnice, nebo klidnější komunikace s napojením na nové čtvrti? Ve středu 20. května o tom bude velká veřejně přístupná diskuze Ostrava pro budoucnost!!! v aule Gong v...

PVA EXPO PRAHA zažilo skvělou jarní sezónu

Komerční sdělení
PVA EXPO PRAHA zažilo rekordní jarní sezónu

Jarní veletržní sezóna v PVA EXPO PRAHA přinesla pod taktovkou ABF patnáct významných veletrhů a odborných akcí, během nichž se tisíce firem z různých oborů představily téměř 200 tisícům návštěvníků...

Vyhrál 187 milionů. Pomohla mu čísla od partnerky

Komerční sdělení

Sázel dlouhodobě stejná čísla a držel se svého rituálu. Kombinace, kterou mu pomohla sestavit partnerka, mu přinesla pohádkovou výhru přes 187 milionů korun. Příběh ze středních Čech ukazuje, jak...

Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Komerční sdělení
Greipl CZ s.r.o. Kaplice: tradice, kvalita a inovace ve výrobě

Společnost Greipl CZ s.r.o. patří mezi významné výrobce v oblasti kovovýroby v regionu Kaplice. Díky moderním technologiím, důrazu na kvalitu a dlouholetým zkušenostem si vybudovala stabilní...

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Festival Concentus Moraviae: víte, co znamená „Býti kvartetem“?

Komerční sdělení
Dramaturgické kvarteto ve složení (zleva) Simone Gramaglia, David Dittrich,...

Čtyři roční doby, čtyři světové strany či čtyři barvy v balíčku karet – číslo čtyři v sobě nese řád a pocit úplnosti. Kouzelnou sílu má čtyřka i v hudbě. Kvarteto patří k nejosvědčenějším hudebním...

21. května 2026

Charitativní los od Allwynu přinesl další pomoc za 822 tisíc korun

Komerční sdělení
Charitativní los Paraple propojuje možnost výhry s podporou lidí po poranění...

Společnost Allwyn Česko předává Centru Paraple další část výtěžku z charitativního losu Paraple. Celkem 822 353 korun podpoří workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají...

21. května 2026

Největší sportovní show střední Evropy

Komerční sdělení

Druhý ročník akce SWAGLIFT DAY přinese do Home Credit Areny celodenní program pro fanoušky sportu, rodiny i skupiny přátel — od světové silové show přes MMA i středověké souboje v brnění až po...

21. května 2026

Paříž, Londýn i Praha: Život na řece nabízí dopravu i zábavu

Komerční sdělení
a

Vltava není jen kulisa historického centra. Stejně jako Seina v Paříži nebo Temže v Londýně je živou součástí města, která slouží návštěvníkům i místním. Lodě v Praze přinášejí zážitky, pracovní...

20. května 2026

Zelený vodík poprvé v české plynárenské síti

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v ČR. Společnost HUTIRA pro projekt navrhla a dodala technologii směšovací stanice, která zajišťuje mísení...

20. května 2026

Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Komerční sdělení
Jak adresa firmy ovlivňuje důvěryhodnost podnikání

Data ukazují, že prestiž centra rozhoduje méně, než se čeká.

20. května 2026

Metoděj Jílek a Decathlon prodlužují spolupráci

Komerční sdělení
Metoděj Jílek

Úspěšný český rychlobruslař a čerstvý zlatý medailista ze Zimních olympijských her v Miláně Metoděj Jílek prodlužuje své partnerství se značkou Decathlon. I v letošní sezóně se bude v rámci své...

20. května 2026

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

20. května 2026

I střechy drží krok s dobou

Komerční sdělení
Betonová taška Tegalit STAR v ebenově černém odstínu.

Moderní technologie dnes pronikají do všech oblastí bydlení a výjimkou už dávno nejsou ani střechy. Zatímco dříve byla střešní krytina vnímána především jako praktická ochrana domu, dnes se stále...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.