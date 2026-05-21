Největší sportovní show střední Evropy

Liberecká Home Credit Arena se v sobotu 30. května promění v dějiště jedné z největších sportovně-zábavních akcí letošního roku. Druhý ročník SWAGLIFT DAY nabídne celodenní program pro fanoušky silových sportů, MMA, gamingu i rodiny s dětmi. Hlavní hvězdou bude islandský silák Hafþór Júlíus Björnsson, kterého většina diváků zná jako „Horu“ ze seriálu Hra o trůny.
Akce potrvá od 10:00 do 22:30 a organizátoři očekávají až 7 000 návštěvníků z celé České republiky.
Björnsson, nejsilnější muž světa z roku 2018 a držitel absolutního světového rekordu v mrtvém tahu 510 kilogramů, se v Liberci pokusí o další rekordní zápis. Před zraky diváků chce překonat světový rekord v mrtvém tahu na opakování s činkou o váze 400 kilogramů. K úspěchu potřebuje alespoň sedm opakování.
Akci pořádá jablonecká fitness společnost SWAGLIFT společně se sesterskou značkou energetického nápoje GGBOOSTER. Organizátoři Pavel Vacek a Tomáš Holman navazují na první ročník z roku 2024, který se konal v Praze.
„Liberec jsme pro druhý ročník vybrali záměrně — chceme, aby velká mezinárodně sledovaná sportovní událost vznikla doma, v regionu, kde sami žijeme a pracujeme,“ uvedli pořadatelé.
Strongmani, armwrestling i Counter-Strike 2
Jedním z hlavních bodů programu bude soutěž Strongman Champions League Czechia SWAGLIFT, kde se představí světová špička silového sportu. Diváci uvidí například loglift, při němž závodníci zvedají nad hlavu více než 200 kilogramů těžkou kládu, nebo deadlift s výkony přesahujícími 450 kilogramů.
Součástí programu bude také biceps challenge či armwrestling, který se v posledních letech přesunul z hospodských soutěží do velkých sportovních arén.
Vedle silových disciplín nabídne SWAGLIFT DAY také MMA a středověké souboje v brnění. Večerní část programu pak propojí sport a esport. Ve hře Counter-Strike 2 proti sobě nastoupí Team Iceland kolem Hafþóra Björnssona a český profesionální tým SINNERS společně s influencery Benderem, Stejkem a Vidrailem.
Program i pro rodiny s dětmi
Organizátoři připravili také interaktivní zóny pro děti i širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jednoduché silové výzvy, otestovat sílu úchopu nebo se vyfotit se známými osobnostmi české sportovní a herní scény.
V areálu budou k dispozici stánky s občerstvením, ochutnávky i soutěže o ceny.
Vstup na akci je povolen od osmi let, děti ve věku 8 až 14 let musí přijít v doprovodu dospělé osoby. Home Credit Arena je plně bezbariérová a návštěvníkům nabídne výtahy, vyhrazená místa v hledišti i bezbariérové toalety.
Praktické informace
Kdy: sobota 30. května 2026, 10:00–22:30
Kde: Home Credit Arena, Jeronýmova 570/22, Liberec
Doprava:
- přímo u Home Credit Areny je vyhrazené parkoviště s kapacitou 540 míst, z toho 17 pro držitele ZTP/P
- autobusová linka č. 17 jezdí z terminálu Fügnerova přímo k aréně
- tramvajové linky č. 2 a 3 zastavují u zastávky Staré Pekárny, odkud je arena vzdálena přibližně deset minut chůze
Vstupenky:
Vstupenky jsou v předprodeji na webu swagliftday.cz a ticketportal.cz. Další budou dostupné také na místě podle aktuální kapacity.
SWAGLIFT DAY navazuje na první ročník z roku 2024, letošní akce však využije výrazně větší prostory Home Credit Areny. Organizátoři počítají s návštěvností až 7 000 lidí a programem, který má ambici zařadit se mezi největší sportovně-zábavní události roku v České republice.