Nebojte si říct o pomoc. Zásadní téma otevírá Týden zodpovědného hraní

Napětí, stoupající adrenalin. Nejistota, zda zápas dopadne podle předpokladů. Pocity, které jsou typické pro sázení a hraní hazardních her. Jak se ale říká, všeho s mírou. Aby hraní nepřerostlo ve vážnější potíže, je dobré vědět, kdy přestat. A právě z toho důvodu projekt Zodpovědné hraní pořádá každým rokem pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her Týden zodpovědného hraní, tentokrát ve dnech 4. až 10. listopadu. Jeho cílem je nejen upozornit na možné problémy vedoucí až k závislosti, ale také ukázat hráčům i jejich blízkým, jak a kde si říct o pomoc.

Webináře, online poradny i otevřená centra

Každý den v Týdnu zodpovědného hraní pořádá jedna se spolupracujících adiktologických společností den otevřených dveří nebo online poradnu. Ať už samotní hráči nebo jejich blízcí tak mohou kontaktovat odborníky a probrat s nimi svou situaci. Od pondělí do čtvrtka je tak možné navštívit brněnské centrum Renadi. Po celý všední týden je poté všem k dispozici online občanská poradna Portimo o.p.s.

V úterý se všem otevírá českobudějovická poradna Prevent 99, která taktéž kromě osobní schůzky nabízí možnost online poradenství. Své centrum má Prevent 99 také v Prachaticích, kde ve středu pořádá den otevřených dveří. Poslední den budou zájemcům k dispozici terapeuti ve Zlínském kraji, konkrétně v centru Agarta ve Valašském Meziříčí, a to jak osobně, tak přes online poradnu.

Program Týdne zodpovědného hraní, včetně kontaktů na jednotlivá místa, je k dispozici na webových stránkách Zodpovědného hraní. Na letošním ročníku Týdne zodpovědného hraní spolupracují společnosti Prevent 99, Renadi, Portimo, Sananim, Společnost Podané ruce, Naberte kurz, Agarta a Modrý kříž.

Otevírání tabu aneb jak hráčům pomáhat

V úterý a ve čtvrtek pořádá Zodpovědné hraní online webináře s odborníky ze společnosti Sananim, kteří budou hovořit o citlivém tématu – samotné léčbě patologických hráčů. Diváci se tak dozvědí, jak léčení probíhá, co vše se s ním pojí, jakou cestu musí hráči v průběhu procesu projít a jak se vrátit do běžného života. Dozvědí se ale také, co dělat při relapsu, proč je důležité doléčování nebo jak stěžejní roli hraje nejbližší okolí hráče. Vysílání bude dostupné například na sociálních sítích Zodpovědného hraní.

„Každým rokem překonáváme počty těch, které Týden zodpovědného hraní oslovil a pomohl jim dodat odvahu vyhledat pomoc a najít tu správnou cestu, jak z problémů ven. A to je pro nás ten největší závazek, abychom vždy na začátku listopadu organizaci Týdne rozšířili o další aktivity a spolupráce s odborníky a adiktologickými centry. Letos například pořádáme první ročník mezinárodní konference Praha jako Srdce Zodpovědného hraní, na které se sejdou výzkumníci a světoví experti zabývající se ochranou hráčů,“ říká Patrik Weigl, manažer projektu Zodpovědné hraní.

Během celého týdne bude zároveň probíhat naučná soutěž o řadu zajímavých cen – od unikátních tenisek Sazka Kickz, originálních hokejových puků z letošního mistrovství světa v hokeji až po maskota Boba, ale také fotbalový míč nebo merch fotbalových a hokejových klubů. Cílem je správně odpovědět na otázky, jak hrát zodpovědně. Vědomostní soutěž bude probíhat na stránkách Týdne zodpovědného hraní a výherci budou vylosováni po skončení týdne.

Se začátkem Týdne zodpovědného hraní zároveň startuje podcastová minisérie centra Naberte kurz Společnosti Podané ruce. Se zastřešujícím tématem hlodavci v hlavě nabídne každý den příběh s hráči a hráčkami, které závislost na hazardu přivedla do problémů, nebo jejich blízkých. Posluchači tak budou mít možnost se seznámit s osobními příběhy konkrétních lidí a blíže zjistit, čím vším si procházejí i jakým způsobem je vhodné problémy řešit. Podrobně tak zjistí, jaké jsou jejich hlodavé myšlenky, které není snadné utišit.

Na Týdnu zodpovědného hraní se tradičně podílejí i hlavní partneři projektu Zodpovědné hraní, největší zdejší provozovatelské společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport.