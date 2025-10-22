Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Poté si ho všimla jedna známá domácí sázková kancelář a Petr na dlouhé roky přešel do jejího vedení. Nasbíral spoustu zkušeností, naučil se v této oblasti téměř vše, ale srdcem stále zůstal sázkařem. A tak se rozhodl opustit teplé místečko v korporátu a se svými kamarády založil startup BetuBetu, prostřednictvím něhož chce předávat své zkušenosti všem milovníkům sportovního sázení.
Tak na úvod – Arsenal, nebo Chelsea?
Jsem skalní fanoušek Chelsea, ale na ni, na Arsenal ani žádný jiný tým z Premier League bych si nikdy za účelem zisku nevsadil.
A proč?
Sázkové kanceláře mají kurzy na nejsledovanější ligy jako Premier League, NHL a další perfektně spočítané. V praxi to znamená, že člověk může mít štěstí a občas vyhrát, ale pokud sázíte tyto ligy pravidelně, budete vždy dlouhodobě v mínusu. A z toho sázkovky žijí – drtivá většina lidí sází ty nejsledovanější ligy.
Hmmm… a dá se tedy sázením vůbec vydělat?
Dá. Já a moji kamarádi, kteří jsou rovněž profesionální sázkaři a se kterými tvoříme BetuBetu, jsme krásným příkladem. Je ale potřeba se zaměřovat na menší soutěže, jako je například první či druhá česká liga. Takže i Sparta, Slávie, Příbram či Brno mohou čas od času nabídnout nějakou zajímavou příležitost. Při tom všem si ale uvědomme, že přibližně jen 1 % lidí na sázení dlouhodobě vydělává a zbylých 99 % je ve ztrátě.
A jak mám tedy zařídit, abych patřil mezi to 1 % úspěšných?
Jde o strategii. Princip sázení je stejný jako princip investování. Při investování hledáte příležitost, která je podhodnocená, tj. koupíte s velkou slevou a prodáte za standardní cenu. Např. víte, že byt stojí 5 milionů korun, ale vám ho někdo nabízí za milion, protože rychle potřebuje peníze. Klidně si ten milion někde půjčíte, protože víte, že když byt prodáte, vyděláte 4 miliony. A u profesionálního sázení je to stejné. Hledáte zápasy, které má sázkovka špatně spočítané, tj. ty, kde by normálně měl být kurz například 1,5, ale je tam 2,5. A pokud tyto špatně spočítané kurzy, neboli „slevy pro vás“, najdete a sázíte pravidelně celý rok, tak statisticky v tom dlouhodobém horizontu vyděláte.
A to je celé tajemství – prostě jen každý den „levně koupím a draze prodám“ a dělám to tak celý rok?
Ano, ale… Samozřejmě najít tu hodnotu v kurzech, neboli „slevu“, není jednoduché. Musíte konkrétnímu sportu extrémně rozumět, celé dny analyzovat spoustu informací a stihnout si vždy vsadit dříve, než sázkovka na danou chybu přijde.
To je hodně práce, vlastně bych řekl, že normální práce na plný pracovní úvazek.
Přesně tak. Málokdo si může dovolit sedět od rána do noci u počítače. Proto jsme se rozhodli založit BetuBetu, kde je nás celkem deset odborníků, každý na jiný sport. Analyzujeme stovky zápasů, ze kterých lidem každý den připravíme průměrně deset tipů se skrytou hodnotou nebo chybou v kurzu.
A jak mohu těch 10 tipů využít ve svůj prospěch?
Hlavně rozvážně a dodržujte striktní pravidla. Profesionální sázení není o štěstí, rychlých výhrách a zbohatnutí přes noc. Je to dlouhodobý proces. Pokud vám někdo nabízí zaručený tip nebo akovku s kurzem 10, ať na to vsadíte x set tisíc korun a že to zaručeně vyjde – je to podvod a ruce od toho pryč! Profíci nesázejí akovky, riziko je tam strašně vysoké. Držte se strategie „každý tip zvlášť“, na každou příležitost si stanovte jasné rozpětí vkladů a to neměňte. Neriskujte příliš, pohybujte se mezi 500–2 000 Kč na zápas, tj. 5 000–20 000 Kč na 10 zápasů.
Takže strategie dát za stovku akovku deseti zápasů nefunguje?
No, pro sázkovku funguje perfektně, protože jí dáváte zadarmo stovku (smích). Teď ale vážně. Úspěch spočívá v tom, že máte průměrný vklad například tisíc korun na zápas, při deseti tipech je to deset tisíc denně. Cílíte na malý zisk – například 6 zápasů vyjde a 4 ne, a vy jste ten den v plusu 400 Kč. Z 10 tisíc investovaných jsou to 4 %. Nezdá se to moc, ale průměrně čtyři stovky denně znamenají přibližně 12 000 za měsíc a skoro 150 000 za rok! A to už vystačí i na velmi slušnou dovolenou.
Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlel…
To nejste sám. Proto většina lidí dlouhodobě prohrává. A to je i důvod, proč jsme založili BetuBetu – chceme denně poskytovat ty nejzajímavější kurzové příležitosti a jednoduchý návod, jak je co nejefektivněji využít. Neznamená to, že se každý den bude dařit, ale dlouhodobě to vychází plusově, což potvrzují i výsledky veřejně přístupné na našem webu BetuBetu.com.
Petře, děkuji za rozhovor a doufám, že se ještě potkáme – třeba na zápase Chelsea!
Já děkuji. A na Cole Palmera si určitě rád zajdu!
Petr Dolejš
Profesionální sázkař a jeden ze zakladatelů služby BetuBetu.com
BetuBetu analyzuje stovky zápasů, ze kterých tvoří deset nejzajímavějších kurzových příležitostí denně.