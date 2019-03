Elektrokola MTF ve všech svých 56 prodejnách v České republice, 18 prodejnách na Slovensku a na svém e-shopu prodává Mountfield.

Mountfield zařadil do svého sortimentu elektrokola v závěru minulého roku a za první dva měsíce letošního roku jich prodal přes 2000 ks. V současné nabídce má celkem 54 modelů značky MTF pro muže, ženy, seniory i mladší generaci a pro všechny druhy terénu. Jde o elektrokola městská, trekingová, krosová, horská a skládací.

Mistr republiky René Andrle ambasadorem elektrokol MTF

Jsou vyvíjena ve spolupráci s bývalými profesionálními závodníky a odborníky ve světě elektrokol s důrazem na co nejvyšší kvalitu. Mají středové motory MAX drive, dále superprémiové středové motory Bosch s bateriemi stejné značky plně integrovanými do rámu, baterie Samsung, přehazovačky Shimano Deore, hydraulické kotoučové brzdy Tektro, odpružené vidlice SR Suntour, Rock Shox a další.

„Na elektrokola máme od zákazníků hodně pozitivních ohlasů. Protože si elektrokola sami navrhujeme od geometrie rámu přes technickou specifikaci až po design, zajišťujeme si a kontrolujeme výrobu, tak jsme si jisti jejich prvotřídní kvalitou. Ale od samého počátku jsme se chtěli opřít také o názor odborníka. Proto jsme oslovili bývalého profesionála René Andrleho a jsme moc rádi, že naši nabídku přijal,“ prozrazuje Jakub Danačík, komoditní expert na elektrokola z Mountfieldu.

René Andrle: Mistr republiky a několikanásobný medailista z cyklistických šampionátů

Pět let působil v top španělských profitýmech ( ONCE, Liberty Seguros)

Startoval na čtyřech Grand Tours – dvakrát na Giro d´Italia, jednou na Tour de France, jednou na Vueltě

Účastník OH v Aténách

Dlouholetý trenér české silniční reprezentace

Nyní sportovní ředitel Israel Cycling Academy

René Andrle se řadu let pohyboval v nejvyšších sférách světové cyklistiky. Působil v nejlepších španělských profitýmech ONCE a Liberty Seguros, v jednom týmu se potkal mj. s legendárním Alberto Contadorem. „Když mě Mountfield poprvé oslovil, byl jsem docela překvapený. Ale rozhodování nebylo dlouhé. Seznámil jsem se s celou šíří sortimentu elektrokol MTF, veškerou výbavou a otestoval jsem si je při jízdě. Potom už nebylo nic jednoduššího, než si říct, jdu do toho a rád. Když vidím škálu elektrokol MTF, může si ho pořídit opravdu každý. Líbí se mi, že na elektrokole zvládne jezdit jak babička po vesnici, tak parta kluků na výlety do hor. Já osobně preferuji horské elektrokolo 29“, ale skvělá jsou i městská elektrokola, zejména pro starší lidi,“ vysvětluje René Andrle a dodává: „Elektrokola ukazují nové možnosti. Když jsem byl profesionál, trénoval jsem mezi 4 až 7 hodinami. Za těch sedm hodin už něco ujedete a něco vidíte. Jenže když skončíte s kariérou, najednou není tolik času, a i s ohledem na věk jde kondice dolů. Tak s chutí využiji elektrokolo.“

René Andrle se zúčastní prezentace elektrokol MTF, která proběhne na veletrhu FOR BIKES od 29. do 31. března v areálu Expo Praha Letňany.