Maraton se neběhá jen nohama. Jak nepodcenit výživu a uspět?

Jarní maratony jsou pro mnoho běžců vrcholem sezóny. Máte naběháno, vyladěnou formu i nové boty. Jenže maraton začíná tam, kde běžné tréninky končí – kolem 30. kilometru. Právě tam se láme chleba a rozhoduje o tom, zda vás potká pověstná „zeď“. Klíčem k jejímu překonání není jen vůle, ale správně nastavený nutriční plán.
Doplňování glykogenu začíná už dny předem
Carbo-loading není mýtus. Už dva až tři dny před startem by se váš jídelníček měl zaměřit na kvalitní sacharidy. V den závodu pak nepodceňte snídani – měla by být lehká, vyzkoušená a s dostatečným předstihem. Enervit PRE Sport je ideální volbou zhruba hodinu před startem; dodá energii, aniž by zatížil trávení nebo rozkolísal hladinu krevního cukru.
Strategie během závodu: Nečekejte na krizi
Základní pravidlo zní: Jakmile pocítíte hlad nebo vyčerpání, je už pozdě. Tělo potřebuje pravidelný přísun energie od samého začátku. Jak na to?
- Energetické gely: Jsou koncentrovaným zdrojem sacharidů. Důležité je vybírat ty, které kombinují různé druhy cukrů (např. glukózu a fruktózu) pro postupné uvolňování energie.
- Tyčinky a želé: Při výkonu nad 3 hodiny se doporučuje zdroje energie kombinovat, žaludek by totiž mohl začít být unavený z neustálého přísunu gelů. Naštěstí možnosti, jak doplnit energii, jsou různé od tyčinek až po želatinky.
- Hydratace: I mírná dehydratace dokáže s výkonem zamávat – zbytečně vám vyžene tepovku nahoru a ubere síly. Nesnažte se to pak dohnat naráz, ale raději do sebe dostaňte alespoň pár doušků ionťáku na každé občerstvovačce.
Cíl není konec, ale začátek regenerace
Proběhnutí cílovou bránou je euforický zážitek, ale pro vaše tělo je to stav extrémního vyčerpání. Závod nekončí protnutím cílové pásky, ale až kvalitní regenerací. Prvních 30 minut je pro vaše svaly klíčových. Využijte toto anabolické okno k doplnění všeho, co jste na trati nechali: tekutin, minerálů, sacharidů i bílkovin. Jen tak se z extrémního vyčerpání stane základ pro váš další skvělý výkon.
Když mu v tuhle chvíli dopřejete kvalitní „vyprošťovák“ ve formě regeneračního nápoje, poděkuje vám. Pomůže bleskově doplnit energii a nastartovat opravu svalů, abyste druhý den ráno nemuseli schody scházet pozpátku.
Maraton je komplexní disciplína. Neprodávejte své úsilí z tréninku lacino a dopřejte svému tělu palivo, které si zaslouží.