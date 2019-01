Lyžování v Alpách si může dovolit každý

Nepůjčujte si na dovolenou peníze ani nevyrážejte do světa s pocitem chudých příbuzných s řízky v batůžku. Jděte na to jinak: přemýšlejte, co skutečně chcete a potřebujete, neutrácejte za to, co nevyužijete, a soustřeďte se na možnosti, které šetří peněženku a zároveň vás nepřipraví o požitek. A nedejte na známé, kteří tvrdí, že zimní dovolená na horách je na nic, když trvá méně než čtrnáct dní, neodehrává se v St. Moritzu, nepatří k ní večeře v michelinské restauraci a děti nedovádějí každý podvečer v největším aquaparku s mraky atrakcí.

Existuje spousta představ o tom, jak má vypadat alpská lyžovačka. Užijte si tu vaši a nenechte se zmást.

Chce to aspoň na týden, jinak nemá cenu nikam jezdit

Skutečnost: Prodloužený víkend na horách je rozhodně lepší než sedět doma.

Vzdejte se vžité představy, že správné je jezdit v zimě na týden či dva na hory a v létě pak strávit čtrnáct dní u moře. Kdoví, možná ani nemáte tolik dovolené anebo nesnášíte horko a cachtání ve slané vodě.

Nedělejte si násilí a milujete-li lyžování v Alpách, dopřejte si ho aspoň na kratší dobu. Proč nevyrazit do Alp třebas jen na prodloužený víkend? S ohledem na riziko špatného počasí jsou dva kratší pobyty vždycky lepší než jeden delší – a kdoví, možná zvládnete do konce sezóny podobný „výsadek“ zopakovat.

Nedovedu si představit dovolenou bez vlastního auta

Skutečnost: Stejně spolehlivá a přitom levnější je doprava přes cestovní kancelář.

Jistě, co se týče pohodlí, objemných zavazadel a časové nezávislosti, není nad auto. Na druhou stranu, v autobuse je příjemné teplo, za jízdy si můžete číst nebo dřímat, aniž byste se unavovali řízením, a přitom se včas a bezpečně dostanete do cíle.

Peníze, které ušetříte za benzín, mýtné a další poplatky můžete investovat třeba do večeře v podobě místních specialit. Přitom za dobrotami nemusíte až do Savojských Alp, které jsou podstatně dál (a tedy dopravně dražší). I v sousedním Rakousku se dobře vaří.

Není nic krásnějšího než vánoční lyžování v Alpách

Skutečnost: V Alpách se krásně lyžuje pořád, nejen na Vánoce.

Vánoční svátky doma mají své kouzlo, tak proč do Alp neodjet buď předtím, nebo potom? Naplánujte si pobyt na horách mimo hlavní sezónu: pokud to nestihnete do 20. prosince, počkejte až na dobu po Novém roce (málo obsazované a cenově příznivé bývají kupříkladu termíny v první polovině ledna).

Kromě Vánoc je na horách extrémně draho ještě na Silvestra a o jarních prázdninách. Ty má však každý stát jindy, takže je dobré vědět, kdy budou sjezdovky plné školou povinných Holanďanů, Němců či Poláků.

Nejlepší je nic neplánovat a jet na hory, když je chuť

Skutečnost: Trocha plánování za ty slevy stojí.

Rozhodnete-li se pro rezervaci ubytování jako first nebo last minute, zjistíte, že řada hotelů a penzionů nabízí cenově výhodné balíčky, které kromě (často se slevou ubytování pro děti) zahrnují zdarma skipas nebo lyžařský servis, případně bezplatné využití wellness. Uspořené finance se vám budou jistě hodit na jiné požitky. Každopádně si spočítejte, zda je cena opravdu výhodná a nejde jen o marketingový trik.

V malých střediscích to nežije

Skutečnost:Záleží, jakou zábavu si představujete.

Lyžovat na svazích okolo Zermattu je jistě prima, ale okouzlující vysokohorskou krajinu s mnoha upravenými sjezdovkami najdete i v menších střediscích. Jejich název jste možná dosud neslyšeli, ale to neznamená, že nabízejí horší lyžování nebo méně dokonalé služby.

Pokud přesto trváte na velkém středisku, protože si nedovedete představit relax bez ochutnávky nočního života, zamluvte si ubytování mimo centrum, kde jsou ceny ubytování nižší. Jen si pohlídejte dostupnost skibusu, aby vás po nočním dobrodružství nečekala ranní dvoukilometrová cesta v plné polní k nejbližší zastávce.

Jen si to představte – 320 kilometrů sjezdovek!

Skutečnost: Fajn, a stihli jste je všechny projet?

Na potkání líčit dovolenou v lyžařském středisku s nekonečnými kilometry upravených tratí dodá člověku charisma zkušeného lyžaře, i kdyby ve skutečnosti brázdil jen modré sjezdovky. Tohle budování ega je ale drahé, zvlášť když dopředu víte, že všechny svahy otestovat nestihnete.

Jistě je tedy dostačující a současně finančně výhodnější koupit si skipas, který vás opravňuje k lyžování v omezenějším rozsahu. A v případě, že se chystáte zaplatit celodenní jízdné, rozmyslete si, jestli ho využijete, když vás potomek tahá za rukáv, protože si chce jít zaplavat do bazénu.

Miluju stravovat se v místních hospůdkách

Skutečnost:Bagety ze supermarketu a občasná návštěva restaurace se nijak nevylučují.

Jídlo je jedna z položek, na které můžete ušetřit opravdu hodně, protože ceny v horských restauracích a bufetech obvykle odpovídají velké nadmořské výšce střediska. Nikdo ale netvrdí, že se musíte denně krmit lančmítem nebo paštikami z domova.

Najděte únosnou míru, která bude vyhovovat vám i peněžence. Na svah si noste svačinku z obchodu, večer si uvařte teplou večeři v apartmánu a párkrát během pobytu si zajděte do restaurace vychutnat nějakou zdejší dobrotu.

Konečně jsem provětral ty nové lyže

Skutečnost: Stejně skvěle si zalyžujete i na lyžích z půjčovny.

Pořizování veškerého lyžařského vybavení je vyčerpávající, navíc důkladně vydrancuje váš účet. Přitom je takové utrácení zcela zbytečné, protože žijeme v době, kdy je kdykoliv možné využít služeb profesionálně fungujících půjčoven lyžařských potřeb.

Bundu a kalhoty si samozřejmě koupit musíte, ale pro lyže a boty si můžete zajít třeba do sítě prodejen a půjčoven Happy Sport. Zaplatíte za zápůjčku, věci dostanete v perfektním stavu, připravené k okamžitému použití, a po sezóně je opět vrátíte. Nemusíte se starat o servis ani o uskladnění, případně přihlížet, jak vám milované botky a prkýnka stárnou přímo před očima.

Jsem dobrý lyžař, pojistku nepotřebuju

Skutečnost: K nehodě může dojít, i když lyžujete jako pánbůh. Pojištění vás pak zbaví povinnosti uhradit (často) astronomickou sumu.

Cestovní pojištění (nejlépe s připojištěním odpovědnosti pro případ, že někoho zraníte vy) je investice, ale také potenciální úspora v případě, že se zraníte.

Nebuďte jako lyžaři, kteří spoléhají na modrou kartičku zdravotního pojištění, protože ta platí jen ve státních zařízeních, nezahrnuje asistenční služby, úhradu léků na předpis, převoz do nemocnice ani zpět do ČR. Nemluvě o spoluúčasti a riziku, že žádné státem provozované zařízení nebude zrovna poblíž. Nezajímejte se jen o cenu pojištění, ale také o limit krytí, který by v případě zimních sportů měl dosáhnout minimální výše dvou milionů.

Teď už nepotřebujete nic jiného než vzít tužku a papír, zapnout počítač, otevřít si láhev vína a věnovat jeden večer naplánování pěkné zimní dovolené podle vašich představ. Tedy takové, která nebude nad vaše možnosti, a přitom se na ni budete těšit.