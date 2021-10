LM: Rozpráší Inter zázrak z Tiraspolu? Zboří Haaland hráz?

Nejbližším soupeřem moldavského pohárového zástupce je milánský Inter, tedy další věhlasný sok, kterému to ale zatím moc nejde (bilance 0-1-1 a jediný vstřelený gól). Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Park princů v euforii

V rámci úterního programu Ligy mistrů se velká pozornost stočí i do skupin B a C. Atlético Madrid vyzve Liverpool a Ajax se postaví Dortmundu. Ve druhém případě půjde o střet dvou stoprocentních celků s tím, že nizozemský tým zapsal skóre 7:1 a německý 3:1. Bude přitom hodně zajímavé sledovat, kolik branek dá Borussia. Jestli vůbec nějakou. Borci z Amsterdamu se chlubí velmi pevnou defenzivou – z posledních šesti soutěžních zápasů na svém stadionu inkasovali jedinkrát. Na druhou stranu, to nemuseli chytat Erlinga Haalanda...



Tipér Archechempe si z fotbalové kurzové nabídky vybral srážku Paris SG s Lipskem. „V tomto utkání je pro mě jednoznačným favoritem mužstvo Mauricia Pochettina. Sice se mu vstup do LM úplně nepovedl, přesto si myslím, že doma tým RB v pohodě porazí. Útočná síla PSG je mimořádná a jen málo klubů se jí dokáže zdárně bránit celých 90 minut. Když přihlédnu k dosavadním výkonům Lipska (bez bodu), nevěřím, že má šanci v Paříži uspět. Naopak. Je velice reálné, že prohraje o více gólů,“ píše sázkař v analýze.

Také čekáte dominanci Messiho a spol.?

