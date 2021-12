Liga mistrů: Stopka pro Atlético? Další show Hallera? Sázejte!

To je případ i Porta s Atlétikem Madrid, které si to rozdají v přímém střetu! V lepší pozici jsou Portugalci, kterým za jistých okolností stačí i remíza. Kdo se bude radovat? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Draci mají jistotu, že výhra je posune dál. Naopak úřadující španělský mistr kromě tří bodů musí koukat i na výsledek bitvy AC Milán s Liverpoolem. Parta kouče Diega Simeoneho tak rozhodně není v ideálním rozpoložení a víkendová porážka s Mallorkou jí rovněž nepřidala.

Rohy pro Atlético

Zástupci největší komunity sázkařů Tipsportu věří mnohem více Colchoneros. Co na to navratil60? Ten v kurzu 2,09 ukázal na více rohových kopů pro hostující celek. „V prvním utkání to bylo na rohy 4:2 ve prospěch Španělů, kteří nyní musí zvítězit. Určitě by tedy měli do utkání vstoupit aktivněji,“ uvádí v analýze.

Fanoušci se ale mohou těšit i na další zajímavé zápasy. O první místo půjde například v utkání mezi Realem Madrid a Interem Milán. V polovině září se na San Siru radovali hráči bílého baletu, kteří triumfovali 1:0. Zopakují si to i v Madridu?

Pozornost bude upřena také na Ajax Amsterdam, který se může stát jedním z mála klubů, které základní skupinu Champions League ovládly se 100% bodovým ziskem. Pomoci mu k tomu může i Sébastien Haller, jenž má na svém kontě devět přesných zásahů. Nikomu jinému se v historii soutěže nepovedlo dát tolik gólů v úvodních pěti utkáních.

