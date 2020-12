Liga mistrů nabízí šlágry: PSG na Old Trafford nebo Sevilla vs. Chelsea!

Na účast ve vyřazovacích bojích stále mají šanci všechny čtyři celky. Střet Manchesteru United s PSG tak může hodně napovědět. Jak to vidíte? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



Co se týče abecedy, je skupina H až na posledním místě, zato z pohledu atraktivity je na tom výrazně lépe. To bylo jasné už po losu a samotný průběh to jen potvrzuje. Po čtyřech kolech je na první příčce Manchester United, který nebýt nečekané prohry na půdě Basaksehiru, už mohl mít postup v kapse. Nyní má sice k dobru tři body na Paris Saint-Germain i Lipsko, ale pokud s francouzským mistrem doma padne a RB potvrdí roli favorita v duelu s Turky, budou mít všechny tři týmy před závěrečným dějstvím shodně po devíti bodech. Vsaďte si na základní skupiny Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

United nakročí za postupem

„Myslím si, že největší šanci na účast ve vyřazovací fázi Champions League má z těchto čtyř týmů Manchester, který se v poslední době potkal s výbornou formou (4-0-1). To u PSG je to výrazně horší, což dvě výhry z pěti zápasů dokazují (2-1-2). Proti Lipsku předvedli Pařížané nechutný fotbal a zachránila je až vymyšlená penalta, po které přešli na čistý beton. Navíc budou postrádat oporu zadních řad Marquinhose. V Anglii budou muset útočit, což jim zrovna teď moc nejde. Tím budou vznikat okénka v obraně, z čehož mohou těžit Fernandes, Greenwood nebo Rashford,“ uvádí v analýze na vítězství Red Devils v sázce bez remízy v kurzu 2,07 davoci1.

Co vy na to?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.