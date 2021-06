Krušnohorskou magistrálu projedete díky síti nabíjecích stanic za den

Pokud jste dostatečně fyzicky zdatný, to všechno si můžete vychutnat za jediný den. Na elektrokole! Právě Krušnohorská magistrála se totiž stává první velkou českou cyklotrasou s kompletním pokrytím nabíjecími stanicemi.

Až uvidíte u restaurace, penzionu či informačního centra značku Sev.en Energy for Bikers, vyžádejte si u obsluhy propojovací kabely, zapojte elektrokolo do nabíjecí stanice a občerstvěte se. Během té doby dobije baterku i vaše kolo. „Typicky lze za hodinu nabít okolo 150–200 Wh, takže baterii s celkovou kapacitou 400 Wh nabijete třeba ze 30 na 70 %. A to může znamenat třeba 20 nebo i 40 kilometrů navíc,“ říká Jakub Ditrich, odborný garant projektu ze společnosti ekolo.cz.

Protože Krušnohorská magistrála je už momentálně obsypána nabíjecími stanicemi v rozestupech do 15-20 km, nemusíte mít strach, že „uvíznete“ bez elektřiny někde na cestě. Díky bezkonkurenčnímu pokrytí není třeba výlety dlouze plánovat, stačí se při poklesu hladiny baterie cca pod 30 % porozhlédnout po nejbližší nabíjecí stanici.



Projekt Sev.en Energy for Bikers uvádí do reality sny nejzdatnějších e-bikerů o dlouhých celodenních výjezdech. Díky husté síti nabíjecích stanic je teoreticky představitelné urazit na elektrokole za jediný den klidně i celých 242 kilometrů Krušnohorské magistrály, nebo alespoň její podstatnou část. Pravda, s pauzami na občerstvení těla i elektrokola už to vychází skoro na 24 hodin…

Nabíjecí stanice pro elektrokola začala budovat energetická skupina Sev.en Energy vloni před začátkem letní turistické sezony. Stanice vynikají univerzálností a uživatelským komfortem a po letos realizovaném upgradu i stoprocentní konektivitou.

„Zatímco na začátku projektu jsme osazovali nabíjecí stanice pro současné nabíjení čtyř elektrokol, současné stanice mají celkem šest pozic a k tomu navíc dvě klasické zásuvky pro nabíjení malého procenta baterií s nekompatibilními konektory. Postupně se nám podařilo vyměnit stanice v celé síti, takže nyní už mohou všude nabíjet i páry s elektrokoly vybavenými bateriemi standardu Bosch nebo Shimano Steps. Jsem nadšený z toho, jak se v tomto případě potkává vizionářský marketing s užitečností pro velkou skupinu lidí – vždyť elektrokolo už v Česku vlastní přes 280 000 jezdců. Budovaná infrastruktura splňuje velmi náročné požadavky na dostupnost, na jakou jsou zvyklí e-bikeři v Rakousku či Švýcarsku,“ říká Jakub Ditrich.



„Z reakcí veřejnosti na sociálních sítích čteme, že se nám za pouhý rok od zahájení projektu skutečně podařilo proměnit kulturu cestování na elektrokolech v Česku. K tomu se však zároveň přidal efekt, který se nám původně nezdál až tak důležitý, ale v covidové a pocovidové době je najednou naprosto zásadní. Stanice totiž pomáhají v těžkých dobách restauracím a hotelům zvýraznit své značky na turistických mapách. Z míst s nabíjecími stanicemi se stávají důležité součásti zejména delších výletů,“ říká mluvčí projektu Sev.en Energy for Bikers Petr Dušek.

Společnost Sev.en Energy dosud vybudovala pět desítek nabíjecích stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji. Během aktuální cyklistické sezony plánuje kompletní dokončení sítě podél Krušnohorské magistrály a další expanzi do Karlovarského a Plzeňského kraje. Do konce roku by tam měly být uvedeny do provozu desítky dalších stanic.