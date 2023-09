Krav maga pomůže, když všechno ostatní selže

Nechtěl mě nechat odejít. Chytil mě za ruku a nechtěl pustit. Chytil mi obě ruce a tahal k sobě. Držel mi ruce za zády a smál se, že mu neuteču. Přitáhl mě k sobě, chytl přes ruce a snažil se mě líbat. Drtil mi prsa a zezadu se na mě lepil, šeptal mi do ucha nechutný věci a strašně mu smrdělo z pusy.

Vůbec nevím, kde se vzal, chytnul mě zezadu přes pusu tak, že jsem nemohla nejen křičet, ale vůbec dýchat a táhl mě pryč. Pokus o přátelské objetí se najednou změnil v kravatu a bolestivé škrcení, snažil se mě povalit na zem ... Tohle není extrémní případ, který by se stává maximálně jednou do roku. Bohužel jde o realitu všedních dní.

Systém krav maga má tu výhodu, že se netrénují jen techniky, fyzička, postoje a tak dále, ale hlavně modelové situace. Zpravidla se vychází z veřejně dostupných případů, které se staly. Každý si vyzkouší, jaké to je, když vás někdo škrtí, chce stáhnout na zem, nebo vám dát prostou českou facku. A proti těmto útokům se studenti krav maga naučí rychle bránit. Na tyto stresové situace váš instruktoři připraví postupně a bez přemíry strachu.

Cesta ke krav maga nemusí být tak dramatická

„Když mi bylo 30 let a zůstala jsem sama bez přítele, přemýšlela jsem, co budu dělat s volným časem. První volba byla salsa. Ale zamilované páry, a to že jsem každou hodinu v podstatě na ocet, mi nedělalo dobře. Tak jsem zkusila krav maga, o které mi vyprávěl můj bratr. Musím říct, že lépe jsem zvolit nemohla. Během pár měsíců jsem získala ztracené sebevědomí, zlepšila se mi fyzička, a hlavně jsem věděla, jak vyřešit nepříjemné situace, do kterých se mohu běžně dostat,“ popisuje svou zkušenost 35letá Martina z Prahy.

Co je krav maga znamená v hebrejštině ve volném překladu boj z blízka. Krav maga připravuje studenty na všechny možné scénáře, ve všech prostředích a za všech podmínek. Ve svých technikách navíc využívá přirozených reflexů a pohybů těla, vše je tedy velmi efektivně zvládnutelné, bez ohledu na věk, váhu, výšku, fyzickou kondici a pohlaví. Více na kravmaga.cz

Jen bojový sport leckdy nestačí

Loni na jaře si násilník vyhlédl drobnou dívku s asijskými rysy, osamocenou turistku obdivující krásy historické Prahy a zaútočil na ni. Netušil však, že si vybral několikanásobnou mistryni v karate. Jestli stejně jako já čekáte popis toho, jak byl ztrestán a zbit, bohužel vás musím zklamat. Dívka takzvaně zatuhla a nebyla schopna reakce, dokonce ani volat o pomoc. Byl to pro ni takový šok, že nebyla schopná reagovat. Naštěstí ji včas zachránila pomoc kolemjdoucích, kteří pachatele okřikli a zavolali strážníky.

„Tento případ není úplně ojedinělý. Občas se stane, že i člověk znalý bojových sportů v krizové situaci není schopen zareagovat. Přeci jen trénink v tělocvičně ve známém prostředí, se známými lidmi a danými pravidly je úplně něco jiného než situace na ulici, kdy jde leckdy i o život. Pro rozvoj pohybových schopností, reakcí a fyzického fondu jsou bojové sporty ideální a určitě je skvělé, když se člověk něčemu takovému věnuje. Pokud se ale chcete naučit efektivně bránit, je lepší zaměřit se na nácvik funkční sebeobrany, což nabízí právě krav maga,“ dodává Michal Otipka, ředitel české pobočky IKMF.

Děti i dospělí, kteří chodí na krav maga, získají nejen praktické dovednosti, ale i sebejistotu, která jim třeba dříve chyběla. Studenti už se pak tolik nebojí a pokud dojde na nepříjemnou situaci, ví, jak ji vyřešit jemnější cestou, která může gradovat. Navíc mohou se školenými instruktory probrat zážitky, které se jim staly, nebo různé nepříjemné situace, o kterých slyšeli.