Jak vybrat nejlepší protein na svaly a na hubnutí? Jak užívat protein?

Protein je nejpoužívanějším doplňkem stravy ve výživě a má to své opodstatnění. Ať už se snažíte shodit přebytečná kila nebo chcete nabrat svalovou hmotu, základem je vyvážený jídelníček, který se bez správného množství bílkovin neobejde.

Bílkoviny jsou nezbytné pro tvorbu a obnovu svalů a tkání, jsou součástí enzymů i hormonů a zajišťují transport látek v těle. V neposlední řadě jsou zdrojem energie. Jejich nedostatek má za následek úbytek svalové hmoty, zpomalení metabolismu, větší únavu, ale i horší regeneraci a imunitu.

Protein sice není kouzelný prášek, po kterém výsledky přijdou samy, je to super možnost, jak tělu dodat kvalitní bílkoviny, které mají téměř 100% využitelnost, jsou pro tělo lehce a dobře stravitelné a za poměrně nízkou cenu.

Ženy by denně měly přijmout od 1,5 – 2 gramu bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti, u mužů to může být až 2,5 gramu.

Nejlepší protein na hubnutí

Přestože neexistuje žádný speciální proteinový nápoj, po kterém by se hublo, můžete vybrat takový, který neobsahuje praktický žádný tuk ani cukr, a tělu tak dodáte jen kvalitní čistou bílkovinu. Ideální do diety je například BiotechUSA Iso Whey Zero, který je navíc díky šetrné a unikátní filtraci bez laktózy.

Nejlepší protein na svaly

Zde je výběr poněkud širší, protože pokud chcete urychlit růst svalů, váš kalorický příjem by měl být vyšší a nemusíte tak sledovat každý gram sacharidů ani tuků. Sáhněte po klasickém syrovátkovém koncentrátu, který doplní potřebnou dávku bílkovin.

Kdy je nejlepší pít protein?

Jak správně brát protein, aby jeho užívání bylo maximálně efektivní, je snadné. Namíchejte si ho po každém cvičení, doplníte potřebné bílkoviny a aminokyseliny pro obnovu svalových tkání a urychlíte tak regeneraci.

Užívání proteinu bez cvičení

Protein poslouží k doplnění bílkovin každému, kdo je potřebuje ve stravě navýšit. Můžete jím nahradit svačinu mezi jídly nebo si ho namíchat, když dostanete chuť na něco dobrého, protože proteiny mají skvělé příchutě.

Co se dá udělat z proteinu?

Proteinový prášek nemusíte jen pít, možností, kam jej použít, je mnoho. Přidejte ho do tvarohu nebo do kaše, která díky tomu dostane skvělou chuť, protein můžete přisypat i do svého oblíbeného smoothie. Není výjimkou, že se protein přidává do pečení. V oblíbeném koláči tak navýšíte podíl bílkovin a můžete ubrat na cukru, protože protein nahradí cukr, pokud je ochucený.

Závěrem:

Protein je opravdu funkční a univerzální doplněk, který najde využití v každé domácnosti. Přestože byl původně určen pro sportovce, těžit z něj může každý nezávisle na tom, zda chce budovat svalovou hmotu, shazovat přebytečná kila nebo prostě jen nezvládá či nechce jíst takové množství bílkovin ve svém jídelníčku klasickou stravou.