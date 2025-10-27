Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Stanovit si vlastní limity, kolik peněz si mohu dovolit utratit a jak dlouho budu sázet. Hrát pouze pro zábavu, nikoliv kvůli výdělkům. Dělat pravidelné přestávky. Nepůjčovat si peníze a nezkoušet zvrátit své prohry. A hlavně – mít ve volném čase také další aktivity. Taková jsou univerzální pravidla, která by měl vždy a za všech okolností dodržovat každý zodpovědný hráč. Včetně těch, kteří sázejí třeba jen příležitostně na sportovní zápasy.
Týden zodpovědného hraní je každoroční připomínkou, proč je důležité se těmito pravidly řídit. Napomáhají totiž udržovat sázení v rozumné míře tak, aby nepřerostlo ve vážné problémy a možné závislosti. Povědomí o této problematice dlouhodobě šíří projekt Zodpovědné hraní, který spadá pod Institut pro regulaci hazardních her, který i letos stojí za organizací osvětového týdne.
Pozor na nelegální hazard
Letošní ročník Týdne zodpovědného hraní klade důraz také na varování před nelegálním hazardem. Rozšířeným fenoménem, který ohrožuje řadu hráčů, často i bez jejich vědomí. Zatímco legální provozovatelé musí ze zákona dodržovat spoustu pravidel a nabídnout hráčům ochranné limity a nástroje – počínaje registrací, důkladným ověřením až po nastavení sebeomezujících limitů či tlačítka dočasného vyloučení – nelegální provozovatelé nic z toho nedělají.
Nemají nutné povolení k provozu od ministerstva financí, a tak své stránky s nabídkou her provozují na černo. Často lákají na „zaručené“ výhry, dále také „nejlepší“ kurzy nebo „obří“ výherní bonusy. Nic z toho ale ve světě hazardu, založeném na riskování, není realita. Hráči by si proto měli vždy ověřovat, zda navštěvují webové stránky legálních provozovatelů – jednoduše v aktualizovaném přehledu ministerstva financí nebo přímo Zodpovědného hraní.
„Nelegální provozovatelé představují zásadní riziko. Jelikož se neřídí žádnými pravidly, umožňují hrát komukoliv. Nezletilým i těm, kteří hrát nesmí a jsou zapsaní v Rejstříku vyloučených osob. Neexistuje u nich žádná ochrana, která by umožňovala mít sázení pod kontrolou. Jak varuje řada adiktologů, právě sázení u nelegálních provozovatelů často vede k rozvoji závislosti a patologického hráčství. Proto jsme se pro letošní ročník Týdne zodpovědného hraní rozhodli zvýšit povědomí také o této důležité problematice a varovat před ní,“ uvádí Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.
Linka pomoci
Pokud se někdo potýká s potížemi rizikového hráčství a neví, kdo by mu mohl pomoci, může se anonymně obrátit na Linku pomoci. Na číslo +420 777 477 877 může bezplatně zavolat kdokoliv, a to včetně rodiny nebo přátel, kteří často nejlépe vnímají, že se jejich blízký utápí v problémech. Kontaktovat lze odborníky také prostřednictvím online chatu provozujícího Centra Naberte kurz. V reportáži, která se uskuteční v pátek 7. listopadu, navíc pracovníci centra přiblíží, jaké formy podpory hráčům i blízkým poskytují a budou odpovídat na online dotazy.
Zájemci se mohou adiktologům ozvat také skrze sociální sítě centra, WhatsAppu nebo i prostřednictvím mailové komunikace, a to na adrese kontakt@nabertekurz.cz. Provoz Linky pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké dlouhodobě podporuje projekt Zodpovědné hraní.
Říct si o pomoc i načerpat inspiraci
V pondělí od 13. do 17. hodiny se bude možné online obrátit na odborníky pražského centra Sananim. Taktéž online poradenství bude po celý týden poskytovat občanská poradna PORTIMO, o.p.s skrze své sociální sítě. Od pondělí do čtvrtka lze osobně zavítat do brněnské poradny Renadi, o.p.s. Na programu je také veřejná beseda Nikdy není pozdě s bývalým fotbalistou Zbyňkem Pospěchem a hokejistou Petrem Míkou, která se uskuteční v úterý v žižkovském Kině Přítomnost. Řadu inspirativních příběhů bude v průběhu celého týdne zveřejňovat Společnost Podané ruce, a to v podobě dílů nové podcastové série.
Besedu organizuje také SaneVita Centre v pondělí v Boršově nad Vltavou o fenoménu gamingu, jeho rizicích a prvcích hazardu v běžných videohrách. Je určena pro všechny, kteří chtějí porozumět světu videoher – od rodičů, pedagogů, partnerů až po zájemce z řad široké veřejnosti. Ve stejný den pořádá otevřenou besedu s odborníky i Adiktologické centrum Mladá Boleslav – Laxus, a to o rizicích patologického hráčství a způsobech, jak mu předcházet. Podobné téma je na programu v úterý dopoledne v Pardubicích, kde besedu pořádá Adiktologické centrum poradenství a terapie Laxus z.ú.
V Českých Budějovicích se školám, sportovním týmům i dalším organizacím opět otevírá Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT. V úterý odpoledne pořádá komentovanou exkurzi, během které prozradí, s jakými příběhy se setkává v praxi, jaká rizika v souvislosti s hazardem skýtá sportovní prostředí nebo jak by měla vypadat prevence i vůči dalším nelátkovým závislostem.
Program Týdne zodpovědného hraní včetně jednotlivých podrobností je na webových stránkách projektu.
