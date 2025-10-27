Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení
Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden zodpovědného hraní, který se koná 3. až 9. listopadu. Zapojuje se do něj řada adiktologických center po celém Česku.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Stanovit si vlastní limity, kolik peněz si mohu dovolit utratit a jak dlouho budu sázet. Hrát pouze pro zábavu, nikoliv kvůli výdělkům. Dělat pravidelné přestávky. Nepůjčovat si peníze a nezkoušet zvrátit své prohry. A hlavně – mít ve volném čase také další aktivity. Taková jsou univerzální pravidla, která by měl vždy a za všech okolností dodržovat každý zodpovědný hráč. Včetně těch, kteří sázejí třeba jen příležitostně na sportovní zápasy.

Týden zodpovědného hraní je každoroční připomínkou, proč je důležité se těmito pravidly řídit. Napomáhají totiž udržovat sázení v rozumné míře tak, aby nepřerostlo ve vážné problémy a možné závislosti. Povědomí o této problematice dlouhodobě šíří projekt Zodpovědné hraní, který spadá pod Institut pro regulaci hazardních her, který i letos stojí za organizací osvětového týdne.

Pozor na nelegální hazard

Letošní ročník Týdne zodpovědného hraní klade důraz také na varování před nelegálním hazardem. Rozšířeným fenoménem, který ohrožuje řadu hráčů, často i bez jejich vědomí. Zatímco legální provozovatelé musí ze zákona dodržovat spoustu pravidel a nabídnout hráčům ochranné limity a nástroje – počínaje registrací, důkladným ověřením až po nastavení sebeomezujících limitů či tlačítka dočasného vyloučení – nelegální provozovatelé nic z toho nedělají.

Nemají nutné povolení k provozu od ministerstva financí, a tak své stránky s nabídkou her provozují na černo. Často lákají na „zaručené“ výhry, dále také „nejlepší“ kurzy nebo „obří“ výherní bonusy. Nic z toho ale ve světě hazardu, založeném na riskování, není realita. Hráči by si proto měli vždy ověřovat, zda navštěvují webové stránky legálních provozovatelů – jednoduše v aktualizovaném přehledu ministerstva financí nebo přímo Zodpovědného hraní.

„Nelegální provozovatelé představují zásadní riziko. Jelikož se neřídí žádnými pravidly, umožňují hrát komukoliv. Nezletilým i těm, kteří hrát nesmí a jsou zapsaní v Rejstříku vyloučených osob. Neexistuje u nich žádná ochrana, která by umožňovala mít sázení pod kontrolou. Jak varuje řada adiktologů, právě sázení u nelegálních provozovatelů často vede k rozvoji závislosti a patologického hráčství. Proto jsme se pro letošní ročník Týdne zodpovědného hraní rozhodli zvýšit povědomí také o této důležité problematice a varovat před ní,“ uvádí Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Linka pomoci

Pokud se někdo potýká s potížemi rizikového hráčství a neví, kdo by mu mohl pomoci, může se anonymně obrátit na Linku pomoci. Na číslo +420 777 477 877 může bezplatně zavolat kdokoliv, a to včetně rodiny nebo přátel, kteří často nejlépe vnímají, že se jejich blízký utápí v problémech. Kontaktovat lze odborníky také prostřednictvím online chatu provozujícího Centra Naberte kurz. V reportáži, která se uskuteční v pátek 7. listopadu, navíc pracovníci centra přiblíží, jaké formy podpory hráčům i blízkým poskytují a budou odpovídat na online dotazy.

Zájemci se mohou adiktologům ozvat také skrze sociální sítě centra, WhatsAppu nebo i prostřednictvím mailové komunikace, a to na adrese kontakt@nabertekurz.cz. Provoz Linky pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké dlouhodobě podporuje projekt Zodpovědné hraní.

Říct si o pomoc i načerpat inspiraci

V pondělí od 13. do 17. hodiny se bude možné online obrátit na odborníky pražského centra Sananim. Taktéž online poradenství bude po celý týden poskytovat občanská poradna PORTIMO, o.p.s skrze své sociální sítě. Od pondělí do čtvrtka lze osobně zavítat do brněnské poradny Renadi, o.p.s. Na programu je také veřejná beseda Nikdy není pozdě s bývalým fotbalistou Zbyňkem Pospěchem a hokejistou Petrem Míkou, která se uskuteční v úterý v žižkovském Kině Přítomnost. Řadu inspirativních příběhů bude v průběhu celého týdne zveřejňovat Společnost Podané ruce, a to v podobě dílů nové podcastové série.

Besedu organizuje také SaneVita Centre v pondělí v Boršově nad Vltavou o fenoménu gamingu, jeho rizicích a prvcích hazardu v běžných videohrách. Je určena pro všechny, kteří chtějí porozumět světu videoher – od rodičů, pedagogů, partnerů až po zájemce z řad široké veřejnosti. Ve stejný den pořádá otevřenou besedu s odborníky i Adiktologické centrum Mladá Boleslav – Laxus, a to o rizicích patologického hráčství a způsobech, jak mu předcházet. Podobné téma je na programu v úterý dopoledne v Pardubicích, kde besedu pořádá Adiktologické centrum poradenství a terapie Laxus z.ú.

V Českých Budějovicích se školám, sportovním týmům i dalším organizacím opět otevírá Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT. V úterý odpoledne pořádá komentovanou exkurzi, během které prozradí, s jakými příběhy se setkává v praxi, jaká rizika v souvislosti s hazardem skýtá sportovní prostředí nebo jak by měla vypadat prevence i vůči dalším nelátkovým závislostem.

Program Týdne zodpovědného hraní včetně jednotlivých podrobností je na webových stránkách projektu.

Své aktivity chystají v průběhu týdne také klíčoví partneři projektu Zodpovědné hraní, k nimž patří největší společnosti na trhu Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej

Komerční sdělení

Desátý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2025 přinesl opět silné příběhy profesionality, empatie a lidskosti. Celkem 36 zdravotních sester převzalo ocenění během slavnostního večera ve čtvrtek 9....

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Nevíte, co dělat s ojetými pneumatikami? Poradíme

Komerční sdělení

Podle zákona o výrobcích s ukončenou životností se naše společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech řadí mezi výrobce pneumatik a je naší povinností informovat veřejnost o tom, co se s ojetými...

27. října 2025

Slušnost není samozřejmost?

Komerční sdělení

Před nedávnem se mi dostaly do rukou informace o statistice úbytku zdravotnických pracovníků v ČR. Ze statistik jednoznačně vyplývá, že v blízké budoucnosti bude nedostatek středního nelékařského...

27. října 2025

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

27. října 2025

Krajské nemocnice expandují v ambulantní péči a online službách

Komerční sdělení

Ortopedická ambulance, poradna léčby diabetické nohy, cévní nebo logopedická. Nemocnice Plzeňského kraje (NPK) otevírají rekordní množství odborných ambulancí. A přibývá i ordinací, které nabízejí...

27. října 2025

Stylový design a špičkový fotoaparát. Huawei uvádí smartphone Pura 80

Komerční sdělení

Výkonný fotoaparát, autentická reprodukce barev a chytré funkce založené na AI se postarají o dokonalejší snímky i čisté a jasné hovory. Huawei přichází na trh s novým smartphonem Pura 80, který...

27. října 2025

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

27. října 2025

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

27. října 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

27. října 2025

Druhý život telefonů. Z Enviropolu odchází elektro jako nová surovina

Komerční sdělení

Rozbitý mobil, nefunkční nabíječka nebo zapomenutá sluchátka na dně šuplíku — věci, nad kterými většinou jen zaklapneme zásuvku a zapomeneme. Přitom právě drobné vysloužilé elektro může mít obrovský...

27. října 2025

Jak se vyhnout závislosti na hazardu? Napoví Týden zodpovědného hraní

Komerční sdělení

Schopnost udržet sázení pod kontrolou, vyhýbat se nebezpečným nelegálním hernám nebo vědět, na koho se v případě problémů obrátit. To vše a řadu dalších důležitých informací opět připomene Týden...

27. října 2025

Objevujte svět s CK Redok: dovolená plná zážitků, na niž nezapomenete

Komerční sdělení

Cestování je jedním z nejkrásnějších způsobů, jak obohatit svůj život. Přináší nové pohledy, vůně, chutě i setkání, která si člověk pamatuje po celý život. Ať už vás láká poznávání cizích kultur,...

25. října 2025

Pohřební služba Auriga slaví 33 let. Dnes je špičkou v oboru

Komerční sdělení

Její příběh přibližuje jednatel pan Přemek Šulík.

25. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.