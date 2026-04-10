Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Paříž-Roubaix není jen obyčejný závod. Je to zkouška odolnosti materiálu i lidského těla. Prach, bláto a nekonečné kilometry po drsných dlažebních kostkách (pavé) vyžadují od jezdců stoprocentní soustředění. V takovém extrému není prostor na chyby – ani v technice, ani ve výživě. Jedna „hlaďák“ nebo vteřina nepozornosti mohou znamenat konec nadějí na legendárním velodromu v Roubaix.
Drama na kostkách: Když rozhodují detaily
O tom, jak nevyzpytatelné „Peklo severu“ dokáže být, se loni přesvědčil i fenomenální Tadej Pogačar. Rozhodující okamžik závodu nastal na jednom z mnoha kostkových úseků necelých 40 km před cílem. Pogačar nevybral pravotočivou zatáčku, vyjel mimo trať a skončil v plůtku před diváky. Právě v takových chvílích, kdy jezdec ztratí rytmus a musí čelit obrovskému stresu i fyzickému výdeji při stíhací jízdě, hraje klíčovou roli doplňování energie.
Strategie vítězů: Systém C2:1PRO
Právě proto spoléhá elitní stáj jako je UAE Team Emirates na italskou značku Enervit. Klíčem k úspěchu je schopnost těla přijmout maximální množství energie. Enervit ve spolupráci s profíky vyvinul řadu Enervit C2:1 PRO. Díky specifickému poměru glukózy a fruktózy (2:1) umožňuje vstřebat přes 90 gramů sacharidů za hodinu bez zažívacích potíží. Pro jezdce, kteří se po pádu jako Pogačar snaží dotáhnout čelo závodu, je tato efektivita naprosto zásadní.
Systém, který funguje i v hobby pelotonu. Zkušenosti z Roubaix se dají jednoduše přenést do jakékoliv vyjížďky. Stačí dodržet jednoduchý postup: začít s Enervit PRE Sport, který udrží stabilní hladinu cukru, během jízdy doplňovat energii gely nebo izotonickým nápojem a hned po dojezdu začít s regenerací pomocí nápoje Enervit R2. Principy, které pomáhají zvládat extrémní zátěž i nečekané krize.