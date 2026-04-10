Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním závodě pomáhá špičkovým stájím UAE Emirates.

Paříž-Roubaix není jen obyčejný závod. Je to zkouška odolnosti materiálu i lidského těla. Prach, bláto a nekonečné kilometry po drsných dlažebních kostkách (pavé) vyžadují od jezdců stoprocentní soustředění. V takovém extrému není prostor na chyby – ani v technice, ani ve výživě. Jedna „hlaďák“ nebo vteřina nepozornosti mohou znamenat konec nadějí na legendárním velodromu v Roubaix.

Drama na kostkách: Když rozhodují detaily

O tom, jak nevyzpytatelné „Peklo severu“ dokáže být, se loni přesvědčil i fenomenální Tadej Pogačar. Rozhodující okamžik závodu nastal na jednom z mnoha kostkových úseků necelých 40 km před cílem. Pogačar nevybral pravotočivou zatáčku, vyjel mimo trať a skončil v plůtku před diváky. Právě v takových chvílích, kdy jezdec ztratí rytmus a musí čelit obrovskému stresu i fyzickému výdeji při stíhací jízdě, hraje klíčovou roli doplňování energie.

Strategie vítězů: Systém C2:1PRO

Právě proto spoléhá elitní stáj jako je UAE Team Emirates na italskou značku Enervit. Klíčem k úspěchu je schopnost těla přijmout maximální množství energie. Enervit ve spolupráci s profíky vyvinul řadu Enervit C2:1 PRO. Díky specifickému poměru glukózy a fruktózy (2:1) umožňuje vstřebat přes 90 gramů sacharidů za hodinu bez zažívacích potíží. Pro jezdce, kteří se po pádu jako Pogačar snaží dotáhnout čelo závodu, je tato efektivita naprosto zásadní.

Systém, který funguje i v hobby pelotonu. Zkušenosti z Roubaix se dají jednoduše přenést do jakékoliv vyjížďky. Stačí dodržet jednoduchý postup: začít s Enervit PRE Sport, který udrží stabilní hladinu cukru, během jízdy doplňovat energii gely nebo izotonickým nápojem a hned po dojezdu začít s regenerací pomocí nápoje Enervit R2. Principy, které pomáhají zvládat extrémní zátěž i nečekané krize.

Nejčtenější

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

V Libochovicích vás čeká den plný skvělého jídla

Komerční sdělení
V Libochovicích vás čeká den plný skvělého jídla

Libochovice jsou historické město v Ústeckém kraji ležící na levém břehu řeky Ohře. Nacházejí se v malebné krajině dolního Poohří, na rozhraní Českého středohoří a Dolnooharské tabule, zhruba 12 km...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

Komerční sdělení
SOŠE Hluboká: výuka míří na moderní energetiku novou éru

SOŠE, COP v Hluboké nad Vltavou se dlouhodobě profiluje jako moderní vzdělávací centrum, které reaguje na aktuální potřeby průmyslu a energetického sektoru.

Lucie, Divokej Bill a Kateřina Marie Tichá míří na festival Mezi ploty

Komerční sdělení
Divokej Bill

Na nejpohodovějším jarním festivalu, který se v Praze letos koná 30. a 31. května, vystoupí více než 100 špičkových hudebních a divadelních formací.

„Mým cílem je udržet pozici jedničky na trhu“

Komerční sdělení
Nový generální ředitel společnosti Gorenje pro český i slovenský trh Ivan Ljubić

Nový generální ředitel skupiny Hisense pro český i slovenský trh Ivan Ljubić o své vizi, jak vést značku, aby technologie a služby vysoké kvality byly zákazníkovi blíž.

10. dubna 2026

Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Komerční sdělení
Neviditelní hrdinové pomáhají v krizích

Když lidé přicházejí o domov nebo jistotu, nejsou na místě jen hasiči. Významnou roli sehrávají i členové Humanitárních jednotek Českého červeného kříže (ČČK).

10. dubna 2026

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

10. dubna 2026

Soláry pomohou zajistit soběstačnost

Komerční sdělení
Soláry pomohou zajistit soběstačnost

Odolná proti výpadkům i krizím. Také tohle jsou velké výhody fotovoltaiky. Čisté energie, o kterou roste zájem mezi lidmi a podniky stejně jako městy.

10. dubna 2026

Mindwell dělá péči o duševní zdraví dostupnější

Komerční sdělení

Navenek vše funguje – práce, rodina, povinnosti. Uvnitř ale roste tlak, špatně spíte a vracejí se úzkosti. Pomoc by měla přijít hned, místo toho čekáte měsíce. Odborníků je v Česku málo, poptávka...

9. dubna 2026

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

9. dubna 2026

Gerta Schnirch nabídne výstavu, debatu i projekci v kině

Komerční sdělení
Snímek z natáčení. Foto: Zuzana Panská

Ústecký kraj zve veřejnost na jedinečný program věnovaný novému filmu Gerta Schnirch, který vznikl na motivy románu Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové. Film se částečně natáčel také...

9. dubna 2026

Společnost Enviropol ukáže sílu inovací na světovém veletrhu IFAT

Komerční sdělení
Společnost Enviropol ukáže sílu inovací na světovém veletrhu IFAT

Enviropol z Jihlavy se zařadí mezi vystavovatele na jednom z nejvýznamnějších světových veletrhů zaměřených na životní prostředí – IFAT 2026 v německém Mnichově od 4. do 7. května.

9. dubna 2026

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

9. dubna 2026

Luxusní ubytování v Brně: Stylový penzion jen kousek od centra

Komerční sdělení

Hledáte místo, kde si v Brně opravdu odpočinete a zároveň budete jen pár minut od centra dění? Penzion Integrity nabízí přesně takovou kombinaci. Luxusní a přitom příjemně komorní ubytování s...

8. dubna 2026

Provize realitního makléře: proč nerozhoduje jen procento, ale hlavně kvalita celé služby

RR20260406

Debata o tom, kolik si realitní makléř účtuje za prodej nemovitosti, se vrací pravidelně. U vysokých cen bytů a domů to ani není překvapivé. Samotné procento z kupní ceny ale o hodnotě služby říká...

7. dubna 2026  6:20

Valenta: Fond by měl působit všude tam, kde je přítomna skupina CSG

Komerční sdělení
Adam Valenta

CSG Nadační fond má za sebou první rok existence. Věnuje se dobrovolným hasičům, vědě a vzdělávání a pomáhá zaměstnancům skupiny CSG s realizací jejich společensky prospěšných projektů nebo těm,...

7. dubna 2026

