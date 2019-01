Jak obléct dítě na svah? Podobně jako sebe

Koukat se na bílé nadělení jen z okna, to vážně nechcete. Stojíte tedy u otevřené skříně, v ruce telefon s předpovědí počasí na týden dopředu a váháte: Vážně bude teplota okolo nuly? Ale co když přijdou velké mrazy? Nebude dítěti v tomhle zima a v tamtom vedro? Máte mu vzít kalhoty a bundu, nebo raději kombinézu? Kolik čepic byste měli zabalit?

Jak obléct dítě na svah? Pomůžeme vám oddělit zrno od plev a prozradíme vám nejrozšířenější mýty.

Děti potřebují být oblečené víc než dospělí. Jak je to ve skutečnosti?

Není to pravda. U dítěte (stejně jako u sebe) použijte princip cibule, respektive oblečte mu ráno několik vrstev, které později budete podle potřeby ubírat nebo opět přidávat. Dbejte na správnou velikost oděvu, protože v malém oblečení se dítě nemůže pořádně hýbat, příliš velké ho zas nechrání před chladem a větrem, protože se vyhrnuje a zalézá pod něho sníh.



Základní jsou tři vrstvy:

Termoprádlo

Bavlněná tílka a klasické punčocháče vezměte prckovi na hraní do hotelu či penzionu, na sníh mu raději pořiďte funkční prádlo. Bavlna je sice příjemná na dotyk a saje pot, jenže ho nedokáže odfiltrovat do další vrstvy, takže dítě snadno prochladne. Naopak syntetické materiály umí skvěle vlhkost absorbovat a odvést pryč. V termoprádle v podobě trika s dlouhým rukávem a spodků, ideálně bez jakýchkoliv švů, které by mohly škrábat či tlačit, zůstane mrňous v suchu a v teple, i když se okolo budou čerti ženit. Flísová mikina

Potomek dostal od babičky tlustý svetr s jelenem na hrudi? Dárek je to jistě krásný, ale na hory absolutně nevhodný. Lepší než vlněný svetr je mikina z měkkého a příjemného flísu, který dobře plní termoizolační funkci, neprofoukne a umí udržovat tělesnou teplotu. Kalhoty a bunda

Úkolem třetí vrstvy je ochrana před vlivy počasí, musí být tedy nepromokavá a poradit si s větrem. Dobrým řešením je kombinéza, protože dítěti v ní netáhne na záda a nenahrne si pod bundu sníh. Je však poněkud nepraktická ve chvílích, kdy si mrně potřebuje odskočit na záchod nebo čeká v bufetu na čaj, a buď se potí, nebo rukávy svlečené bundy vytírá mokrou, špinavou podlahu. Kombinéza se tedy hodí především pro nejmenší děti, které si chtějí dovádět ve sněhu, ale nezůstanou venku dlouhé hodiny. Pro větší dítě je určitě lepší pořídit bundu a kalhoty, které zamezí navlhnutí či dokonce promočení dvou spodních vrstev.

Kalhoty by měly sahat minimálně do pasu, ale raději ještě o kousek výš, měly by mít šle s možností nastavení délky, protisněhovou manžetu na nohavicích, ideálně výztuže z pevnější, voděodolné látky na kolenou a na zadku. A pozor na dostatečnou šířku nohavic ve spodní části, aby dítě bylo schopné si kalhoty přetáhnout přes lyžařské boty. U bundy pohlídejte, aby měla kapuci, bederní pás proti sněhu, kapsy na zip a dala se zapnout až ke krku. Užitečné je větrání na rukávech v podpaží a na stehnech. Je dobré, pokud je oblečení vybaveno reflexními nášivkami, to kvůli pohybu na zalidněné sjezdovce, v mlze nebo potmě.

U oblečení dejte pozor nejen na odpovídající velikost, ale také na vhodný střih – není smutnějšího pohledu než na dítě, které je tak zmožené natahováním těsného či nepružného oblečení, že už ani nemá sílu obout lyže nebo uplácat sněhovou kouli. Takže zipy, suché zipy, šňůrky, všechny „pomůcky“, které pomohou kus oblečení snáz navléct, jsou vítány.

Nepromokavé a prodyšné, to přece nejde dohromady. Jak je to ve skutečnosti?

Není to pravda. Děti na rozdíl od dospělých častěji padají a válejí se ve sněhu, ať už záměrně nebo neplánovaně. I když nutnosti rezervního oblečení se nezbavíte, potřebujete potomka vybavit takovou svrchní vrstvou, která odolá útoku zimního počasí (déšť, sníh, mráz) i tomu zevnitř (teplo, pot).

Ale jak by mohlo oblečení „dýchat“ a zároveň být nepropustné? Samozřejmě jste už slyšeli o technologiích, které údajně dodají sportovnímu oblečení tyto kouzelné schopnosti, ale pokud nesportujete, možná to považujete za marketingový trik, jehož smyslem je navýšit prodejní cenu. Máte pravdu, že bundy a kalhoty z kvalitních a odolných materiálů jsou dražší, ale také déle vydrží. A vězte, že fungují! O nepromokavost a prodyšnost se stará zátěr, tedy jedno- nebo několikavrstvý film nanesený na tkaninu. O něco dražší, ale účinnější je membrána, tenká vrstva polymerního materiálu.

Chce to pořádnou čepici. Jak je to ve skutečnosti?

Jak kdy. Na hraní venku teplá čepice vyhovuje, ale na lyžování se nehodí. Pod lyžařskou helmu, bez které by žádný příčetný dospělý neměl dítě na svah pustit, se nevejde (ta s bambulí už vůbec ne), ba přímo brání přilbě ve výkonu hlavní funkce chránit hlavu před zraněním.

Pod přilbu se nejlépe hodí kukla, která udržuje v teple uši a zčásti i obličej. Přesto mějte v batohu také čepici, která se bude hodit, až vyhlásíte lyžovací pauzu.

Jak obléct dítě na svah? Na ruce stačí palčáky. Jak je to ve skutečnosti?

Ano, to je pravda. Prstové rukavice jsou pohodlnější pro manipulaci s hůlkami, se skipasem nebo s drobnými, ale nic z toho malé dítě nepotřebuje. Navíc pokud na svahu zaslechnete nějakou stížnost na chlad z úst dětí, je to nejčastěji v souvislosti se zkřehlými až promrzlými prsty. A těm se mnohem lépe daří v palčácích, nehledě na to, že tento typ rukavic se prckovi podstatně lépe nasazuje.

Kupte raději dva až tři páry, abyste je stihli do druhého dne usušit, z kvalitního materiálu (aby aspoň sezónu vydržely) a o číslo větší (ne však o víc), ať v nich může potomek hýbat prsty. Jestliže mrzne, až praští, můžete mu pod ně natáhnout ještě jedny tenké rukavice. Vyberte model, který mrňousovi sahá do poloviny lokte a je zakončený gumou, aby se nedostal dovnitř sníh.

A pokud nejsou rukavice opatřeny šňůrkou či gumou, aby je bylo možné sundat a nechat viset na zápěstí, rozhodně k nim tuhle „pomůcku“ přišijte. Anebo palčáky připevněte na prádlovou gumu a protáhněte rukávy. Vyhnete se rozčilování a neustálému vyhlašování pátrání po ztracených rukavicích.

A ještě něco. Jedete-li na hory na jaře, kdy sluníčko hřeje jako divé, přibalte do kufru jedny tenčí rukavice, ale nikdy dítěti nedovolte lyžovat bez nich, protože ve hře stále zůstává ochrana rukou před zraněním, kterou ty pletené zajistit nedokážou.

Šála na krk je nepraktická. Jak je to ve skutečnosti?

Ano, to je pravda. Šála se dítěti neustále rozmotává, takže ji vláčí za sebou. Také mu nedovolí pořádně zapnout bundu až ke krku. A pokud už má mrňous šálu vzorně omotanou a utaženou, zas nemůže pořádně otočit hlavou, což je na lyžích nebezpečné. A ještě horší je riziko, že se vlající šála zaplete do zařízení vleku.

Nahraďte ji proto raději flísovým límcem přes hlavu nebo se zapínáním vzadu, eventuálně oblékněte prckovi rolák.

Do lyžařských bot potřebuje dvoje ponožky. Jak je to ve skutečnosti?

Ne, není to pravda. Dřív to tak bylo a obouvali jsme si do přezkáčů jedny tenké a jedny vlněné fusekle. Dnes jsou na trhu k mání speciální lyžařské ponožky a nemusíte se bát, že by v nich malému byla zima.

Pokud snad potřebujete ponožkami vyplnit prázdné místo v botách, pak jste dítěti vybrali příliš velké číslo lyžáků. Boty musí malému lyžaři velikostně přesně sedět a odpovídat jeho aktuálnímu číslu nohy, jinak by měl problém ovládat lyže. Netroufáte-li si přezkáče sami vybrat, rádi vám poradí v prodejně sportovních potřeb nebo v jakékoliv velké, profesionálně vedené půjčovně, jako je například síť prodejen a půjčoven Happy Sport. Koneckonců boty i lyže pro dítě bývá skoro vždy výhodnější půjčit, nejen kvůli finanční úspoře.

Bez chrániče páteře je lyžování nebezpečné. Jak je to ve skutečnosti?

Jak kdy. Pokud se váš potomek lyžovat teprve učí a zatím neopustil cvičnou louku, páteřák nepotřebuje. Jestliže už dokáže sjet sjezdovku, neuděláte chybu, když mu chránič páteře pořídíte.

A ať už máte doma lyžaře či milovníka sněhuláků nebo koulovaček, než vyrazíte ven, nezapomeňte přibalit do batůžku láhev s teplým čajem, malou svačinku, náhradní rukavice, čepici, opalovací krém a jelení lůj na rty. Pak už vám nic nebrání užít si zimních radovánek do sytosti.