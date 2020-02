Jak na nové kopačky, jak je vybrat a zajistit pohodlí?

Poradíme, jak se v botách cítit naprosto přirozeně a pohodlně

Kopačky musíme vybírat především dle povrchu, na kterém budeme hrát. Pokud vybrané kopačky používáte v terénu, pro který nejsou určené, ztrácíte možnost reklamace a také si můžete přivodit dost nepříjemná zranění. Pro pevné přírodní povrchy doporučujeme kopačky typu FG neboli lisovky, které jsou velmi univerzální a mohou být využity na travnatých suchých površích i lehce mokrých. Mohou mít různé druhy špuntů od klasických kuželovitých přes podlouhlé až k atypickým trojúhelníkovým kombinacím. Lisovky jsou základní výbavou každého fotbalisty.

Při hře na měkkých přírodních hřištích doporučujeme kopačky s kovovými šroubovacími kolíky učenými pro hodně měkké terény. Díky nim máte mnohem větší stabilitu v soubojích, neuklouznete a jak s oblibou říkají řízní obránci, soupeř o vás také mnohem více ví.



Posledním typem kopaček na venkovních hřištích jsou turfy. Ty vynikají nízkým profilem a velkým množstvím malých špuntů, mají vynikající vlastnosti pro tvrdé povrchy, umělou trávu a také na zledovatělém povrchu.

Prošlápnutí

Pokud jste zvolili správný typ kopaček, přichází čas pro jejich přípravu. Zcela nové kopačky určitě poprvé nepoužívejte na prvním ostrém zápase. Rozhodně s nimi nezkoušejte sprinty ani náročné kličky, nové kopačky jsou na tyto akce většinou příliš tvrdé a určitě každý fotbalista ví, jak bolí puchýře, právě z nových kopaček.

Mimochodem věděli jste, že nejlepším způsobem, jak puchýřům předejít, je přelepit paty a část achilovek náplastí bez polštářku?

Obecně je známo, že nejlepší jsou kožené kopačky, protože se vaší noze nejrychleji a také nejlépe přizpůsobí. Urychlit prošlápnutí můžete např. trikem, kdy boty namočíte v teplé vodě a večer před tréninkem si je necháte na nohou třeba při sledování zápasu svého oblíbeného klubu. Kopačky krásně změknou a přizpůsobí se tvaru vaší nohy. Tento způsob je rozhodně jeden z nejúčinnějších. Teprve poté je vyzkoušejte v tréninku nebo ostrém zápase. Samozřejmostí pro zachování dobrých vlastností kopaček je nutnost o ně správně pečovat a po každém použití osušit a kožené typy opatřit speciálním sportovním olejem na kopačky.

Novinky na trhu

Na trhu můžete narazit na nepřeberné množství kopaček. Většina značek nabízí v základě dvě varianty, kožené a levnější syntetické kopačky, ty se sice přizpůsobují o něco pomaleji, avšak pokud zvolíte správnou velikost a materiál, máte vyhráno.

Značka PUMA například nabízí sety, které vám umožnují vlastnit oba typy kopaček, kožené i syntetické. Nově představili set PUMA SPARK, který obsahuje typ kopaček FUTURE a PUMA ONE 20.2. Verze FUTURE vyniká systémem adaptabilní podpory NETFIT, který poskytuje volnost pohybu, obsahuje materiál evoKNIT, díky kterému se bota perfektně přizpůsobí noze. Varianta SPARK PUMA ONE 20.2 kombinuje ultralehkou technologii SPRINTWEB s prvotřídní kůží, a tak poskytuje hráči absolutní rovnováhu mezi rychlostí a dotykem. U této kožené varianty trvá o něco déle její prošlápnutí, avšak až se vám to podaří, budete na hřišti neporazitelní.