Hokej blíž než kdy dřív: Komerční banka představuje Kartu fanouška

Digitální karta, která vám dá víc
Karta fanouška je jednoduchá, rychlá a dostupná všem. Stačí si ji stáhnout a hned získáte přístup k novinkám, článkům a soutěžím o atraktivní ceny. A to vše zcela zdarma, bez jakýchkoliv podmínek.
Fanoušci se mohou těšit na tři varianty:
- Obecná karta fanouška – základní verze s přístupem k článkům, novinkám a informacím o zápasech.
- Zápasová karta fanouška – speciální karta vázaná na konkrétní utkání. Aktivuje se přímo v den zápasu, aby fanouškům na stadionu nic neuniklo.
- Zlatá karta fanouška – prémiová verze umožňující účast v soutěžích o mimořádně atraktivní ceny, včetně podepsaných dresů, šál, ročního předplatného Oneplay Extra Sport nebo hlavní výhry – zájezdu s českou reprezentací do Švýcarska na mistrovství světa 2026.
Soutěže a zapojení fanoušků
Soutěžní část probíhá do 31. března 2026 v celkem deseti měsíčních kolech. Každé kolo je vyhodnoceno a výherci jsou losováni ze všech držitelů Zlaté karty, přičemž každý má stejnou šanci.
Zlatou kartu je možné získat splněním vybraných úkolů – například návštěvou aktivační zóny KB na stadionech, nebo zapojením do dalších aktivit zveřejněných na webu či prostřednictvím notifikací.
Hrdá Banka českého hokeje
Komerční banka se nespojuje s hokejem jen logem na dresech. Její filozofií je přinášet fanouškům zážitek navíc – ať už přímo na stadionu, nebo prostřednictvím digitálních novinek, jako je Karta fanouška.
„Hokej je pro nás symbolem týmového ducha, fair play a odhodlání – hodnot, které sdílíme i v bankovnictví. Fanouškovská karta KB je dalším krokem, jak propojit naši roli banky českého hokeje s každodenním životem fanoušků. Chceme jim nabídnout nejen možnost fandit, ale i být součástí hokejové rodiny, která má přesah daleko za hranice stadionů,“ říká Eliška Puškášová, manažerka Sponzoringu a eventů Komerční banky.
Staňte se součástí
Stáhněte si Kartu fanouška KB na webu hokej.kb.cz a buďte u toho. Hokej s KB není jen o sledování zápasu – je o zážitku, který začíná ještě před úvodním vhazováním.