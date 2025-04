FotbalTour mění sny ve skutečné sportovní zážitky

Vše začalo v roce 2008 snem vycestovat na velký fotbalový zápas. To, co začalo jako spontánní výlet party přátel za sportem, se rozrostlo v úspěšnou cestovní kancelář. Dnes už to není jen vášeň, ale práce, která každoročně dělá radost tisícům fanoušků. Kromě České republiky a Slovenska působí naše značka FotbalTour také v Maďarsku, Rakousku, Německu a Švýcarsku.

Za tu dobu s námi za sportem vycestovalo více než 230 tisíc spokojených klientů. A to není jen číslo – jsou to tisíce příběhů, úsměvů, fotografií z tribun a emocí, které si lidé odvážejí domů. Nenabízíme jen vstupenky. Jsme fanoušci jako vy – víme, jaké to je stát na legendární tribuně The Kop v Liverpoolu, slyšet řev motorů v Monaku, zpívat českou a slovenskou hymnu na mistrovství světa nebo sdílet vzrušení z finále grandslamu.

KFA, Košice

Sportovní výpravy, na které se nezapomíná

Sport pro nás znamená víc než jen zápas. Je to důvod sbalit kufr, poznat nová místa, kultury i lidi, kteří fandí stejně vášnivě jako my. Každý zájezd je zážitkem, který sahá daleko za stadion – od ranní kávy s výhledem na Koloseum po večerní euforii pod reflektory slavných arén.

S našimi delegáty se můžete setkat ve více než 50 destinacích po celém světě – od Barcelony, Říma, Paříže a Amsterdamu až po Buenos Aires. Pravidelně pořádáme zájezdy na všechny nejsledovanější fotbalové soutěže a hokejové šampionáty, ale můžeme vás dostat i na Super Bowl v USA, závody Formule 1 v Saúdské Arábii či Singapuru nebo na významné akce v Kataru.

Maximální pohodlí a bezproblémový chod

Jsme jako doma ve městech, jako je Milán, Londýn, Madrid, Barcelona, Mnichov, Manchester nebo Liverpool. Známe stadiony, ulice, restaurace i hotely. Proto se naši klienti mohou vždy spolehnout na maximální pohodlí a hladký průběh cesty. Náš zakladatel Matej Očenáš se teprve nedávno vrátil z Argentiny, kde navštívil národní i klubový fotbal. Takové okamžiky se prostě musí zažít na vlastní kůži.

Alexandra Palace, Londýn

Ať už sníte o Premier League, NHL, NBA, večeru UFC v Las Vegas nebo o zážitcích z Formule 1 v těch nejexotičtějších koutech světa – rádi se o vše postaráme. Na míru, s úsměvem a zážitkem, na který nezapomenete. Na vás už zbývá jen si ho naplno užít.

