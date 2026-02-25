Fotbalová ikona Luka Modrić se stává ambasadorem značky Gorenje

Spolupráce je založena na sdíleném závazku k výkonu, konzistenci a excelenci na nejvyšší úrovni. Během kariéry, trvající více než dvě desetiletí, si Luka Modrić vybudoval svůj odkaz na disciplíně, odolnosti a nekompromisní pracovní etice – hodnotách, které jsou úzce v souladu s přístupem Gorenje k inovacím a kvalitě v oblasti domácích spotřebičů.
Pro Modriće je špičkový výkon na hřišti neoddělitelný od stability mimo něj. „Můj výkon na hřišti odráží stabilitu a podporu, kterou mám doma. Gorenje sdílí tyto hodnoty a vytváří prostředí, které mi umožňuje soustředit se na trénink, zápasy a mou rodinu,“ uvedl Luka Modrić.
Prostřednictvím tohoto partnerství se Gorenje stává tichým, ale zásadním pomocníkem pro dosažení špičkového výkonu, podporující jak sportovce, tak rodiny tím, že zjednodušuje každodenní život a umožňuje plné soustředění na to, na čem skutečně záleží.
Spolupráce také posiluje dlouhodobé propojení Gorenje a skupiny Hisense se světovým fotbalem. Skupina spolupracovala s významnými mezinárodními turnaji, včetně UEFA EURO 2016, 2020 a 2024, stejně jako Mistrovství světa FIFA 2018, 2022 a nadcházejícího Mistrovství světa ve fotbale 2026, čímž posiluje svou přítomnost na nejvyšší úrovni globální sportovní scény.
Spojením sil s Lukou Modrićem Gorenje nadále podporuje hodnoty sportu, odhodlání a dlouhodobé nejvyšší kvality, a to na hřišti i mimo něj.