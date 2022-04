Firma, co má styl – ten životní

Jde o MAXXWIN, ryze českou a rodinnou firmu, zabývající se výrobou a prodejem sportovní výživy se širokým záběrem. Mimo to se soustředí také na fitness poradenství skrze online MAXXWIN FITNESS PORADNU a privátní výrobu. Pro své zákazníky je ale schopna také zajistit kompletní řešení v oblasti výroby doplňků stravy – od zajištění surovin přes obalový materiál až po finální produkt. Více již o společnosti a jejím chodu prozradil pan Michal Revaj, jednatel společnosti REVI plus s.r.o., pod níž značka MAXXWIN spadá.

Kde se vzal nápad založení podniku se zaměřením na sportovní výživu? Nějaká sportovní tradice v rodině?

V podstatě ano. Nejdříve měli rodiče první posilovnu ve městě, poté začali podnikat se sportovním oblečením a nakonec se dostali k distribuci sportovní výživy. Na základě všech těchto předchozích zkušeností jsme se rozhodli začít s vlastní výrobou sportovní výživy a doplňků stravy.

Kdo z rodiny je do chodu společnosti zapojený?

Poměrně velká část rodiny a nejbližších známých. Zejména maminka Vendulka a strýc Robert ve vedení společnosti. Dále babička Jarmila a teta Jana jako první zaměstnanci. Jakmile jsme potřebovali další posily, vždy jsme nejdříve hledali v nejbližších kruzích.

Představili byste některé své produkty?

Určitě bych zmínil naše proteiny a instantní aminokyseliny (BCAA, esenciální komplexní), které se pyšní výbornou rozpustností, chutí a zajímavými i netradičními příchutěmi, jako třeba „ENERGY“ či „CUBA LIBRE“. Dále DIET DRINK, který může skvěle posloužit jako občasná a vyvážená náhrada jídla. Unikátní ANABOLIC BOOSTER zase již několik let pomáhá našim zákazníkům k lepšímu hormonálnímu stimulu a získání energie. V neposlední řadě bych představil také rýžovou proteinovou kaši MAXXWIN PROTEIN MASH, ta je ideální jako pestrá snídaně, a zároveň je to i náš první vyrobený produkt.

Lze vaše produkty zakoupit i zprostředkovaně, například v obchodech s výživou či sportovních centrech?

Ano, určitě lze kromě e-shopu MAXXWIN (www.maxxwin.cz) využít k nákupu našich produktů i významné velkoobchodní partnery. V oblasti fitness můžete naše produkty nalézt například v nabídce FITNESS 007 (www.fitness007.cz) nebo Ronnie.cz (www.ronnie.cz). Některé výrobky pak lze nalézt také v internetových obchodech Pilulka.cz (www.pilulka.cz) či NOTINO (www.notino.cz). Ale je samozřejmě mnoho dalších e-shopů a míst, kde lze naše produkty sehnat.

Zaznamenáváte nárůst prodeje vašich produktů v dobách přísnějších omezení, kdy lidé tráví více času doma a mohou se více věnovat sami sobě, nebo váš obrat za dobu Covidu spíše klesá kvůli často uzavřeným sportovištím?

V období největších restrikcí způsobených pandemií Covid-19 se snažíme co nejvíce motivovat prostřednictvím naší fitness poradny, článků a doporučení. Zaměřili jsme se na to, jak si udržet zdravý životní styl i v takovémto období. Nicméně zavřená fitness centra a sportoviště se negativně promítla do prodeje zejména sportovní výživy. Naopak v kategorii obecně použitelných doplňků stravy se nám poměrně daří, což jistě souvisí s kvalitou a vývojem našich produktů.

Podporujete nějaké sportovce?

Ano, máme svůj MAXXWIN TEAM, který nás hrdě reprezentuje a my jako značka se za něj můžeme hrdě postavit. Jsou jimi fitness mentor Jindřich Čanda a jeho partnerka, zpěvačka Michaela Nosková, kteří nás reprezentují v oblasti zdravého životního stylu. Dále jsou to kulturista Daniel Švach a kulturista a trojbojař Petr Svačina za oblast kulturistiky a silových sportů, a úspěšná mladá cyklistka Denisa Slámová za oblast ENDURO.

Co považujete za své přednosti a úspěchy?

Určitě individuální a rodinný přístup. Vážíme si každého zákazníka a snažíme se mu vyjít maximálně vstříc. Jsme jedna z mála společností v tomto oboru zabývající se výrobou v České republice. Disponujeme velkou sítí dodavatelů z celého světa a neustále se snažíme zlepšovat a vyvíjet. To nejdůležitější je pro nás kvalita produktů a spokojený zákazník.

Jaké jsou plány podniku do budoucna?

Každý rok se snažíme expandovat, rozšiřujeme výrobní a skladovací prostory, pořizujeme nové stroje. Kromě toho nabízíme nová pracovní místa a zaměřujeme se také na digitalizaci a modernizaci výrobních procesů pro co největší komfort jak zákazníků, tak našich zaměstnanců. Samozřejmě s tím pak jde ruku v ruce vývoj nových produktů značky MAXXWIN a řady REVIX, které reflektují aktuální trendy a požadavky trhu.