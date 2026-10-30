Festival: Dominik Hašek uvede film o ruských hokejistech

Festival se bude konat v pražském Paláci Archa a kině Atlas od 2. do 5. listopadu. Kromě filmových projekcí nabídne i řadu diskuzí, živě natáčených podcastů nebo studentskou soutěž. Ředitel pořádajícího Muzea paměti XX. století Petr Blažek zdůrazňuje zaměření festivalu na příběhy konkrétních sportovců: „Jejich prostřednictvím lze také přiblížit, jaké byly vztahy uvnitř tehdejší společnosti. Zároveň je to téma, které může přitáhnout značný počet lidí, protože se mu z různých perspektiv věnuje řada odborníků i pamětníků. Je také velmi vhodné pro mezinárodní spolupráci. Příběhy podobné tomu, který u nás představují perzekvovaní hokejisté, najdeme v různých variantách v celé řadě států bývalého sovětského bloku. Objevují se ale i v jiných typech autoritářských a totalitních režimů, nejen tam, kde vládli komunisté. Nabízí se tedy také možnost srovnávání.“
Dominik Hašek a legendární Rudá mašina
K nejatraktivnějším bodům letošního programu bude patřit projekce dokumentu Rudá mašina (Red Army), který natočil režisér Gabe Polsky. Snímek vypráví příběh legendárního sovětského hokejového týmu a ukazuje, jak výrazně byl vrcholový sport propojen s politikou a ideologií. Projekce se uskuteční v úterý 3. listopadu od 16.00 hodin ve Velkém sále Kina Atlas a jedním z hostů následné diskuse bude Dominik Hašek, jeden z nejvýznamnějších českých hokejových brankářů.
„Téma sportu a totalitních režim je mi blízké. Na festivalovém plakátu je náš fantastický hokejový gólman Bóža Modrý, dvojnásobný mistr světa, který skončil s celým národním mužstvem ve vězení. A to je jen jeden z příběhů perzekuovaných sportovců, které uvidíte“, říká legendární hokejový brankář Dominik Hašek.
Od Kozakiewicze a Ágnes Keleti po Věru Čáslavskou a Emila Zátopka
Téma Sport a totalitní režimy prostupuje celým programem. Festival připomene sportovce, jejichž kariéry i osobní životy zásadně ovlivnily politické poměry 20. století.
Ve středu 4. listopadu bude například uveden polský film Pro zlato. Příběh Władysława Kozakiewicze. Legendární Władysław Kozakiewicz, olympijský vítěz ve skoku o tyči z Moskvy 1980, který protestoval, přijede na pražský festival jako host. Program nabídne ve stejný den také dokument Překonat čas – Ágnes Keleti, věnovaný mimořádnému životnímu příběhu maďarské gymnastky Ágnes Keleti. Hostem bude režisérka Kata Oláh. Večerní program připomene dvě legendy československého sportu: ve Velkém sále bude uveden film Zátopek a v Modrém sále dokument Olgy Sommerové Věra 68, po němž se uskuteční diskuse s Olgou Sommerovou, Radkou Čáslavskou a Kristinou Kopáčkovou.
Celý program a vstupenky naleznete zde: nezlomniaobetovani.cz