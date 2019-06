Druhá kvalifikace na Velkou pardubickou se poběží výjimečně v neděli

Nedělní dostihové odpoledne v Pardubicích nabídne osm dostihů, jeho vrcholem bude už zmiňovaná II. kvalifikace na 129. Velkou pardubickou steeplechase. Do Memoriálu mjr. Miloše Svobody je přihlášeno prozatím osm koní zvučných jmen – například loňský dvojnásobný kvalifikační vítěz z tréninku Josefa Váni Ange Guardian, účastnice dostihů v Cheltenhamu a druhá z nedávného dostihu seriálu Crystal Cupu ve Wroclawi Delight My Fire, velezkušený Zarif či „černý kůň“ loňské Velké pardubické Sztorm, kterého ale na start nakonec nepustilo zranění.

„Červnový kvalifikační mítink je vrcholem první poloviny sezony a poslední příležitostí užít si dostihy před letní dostihovou přestávkou. Dostihy se do Pardubic vrátí 10. srpna, ale do té doby se návštěvníci závodiště mohou těšit na celou řadu jiných sportovních a kulturních aktivit,“ říká Martin Korba, místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s.

Dostihový den začíná ve 14.00 hodin, od 15.35 nabídne přenos z něj Česká televize na programu ČT Sport. Každý kvalifikační den je už tradičně laděn do barev, červnová kvalifikace doporučuje dress code v červené barvě. Odpovídá tomu i nová podoba pohárů pro vítězný týmy kvalifikačního dostihu. V rámci doprovodného programu se diváci mohou těšit na oblíbenou Dětskou Velkou pardubickou či projížďky konibusem po dostihové dráze.

Vstupenky na dostihový mítink lze koupit už nyní v online předprodeji v sítích Ticketportal a Enigoo nebo na pokladnách závodiště v den konání dostihů. Vstupné pro dospělé je 120 korun, mládež a studenti mají slevu 60%. Děti do 140 cm výšky, senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP, TP, ZTP/P mají vstup zcela zdarma.