Dostaneš přes hubu! vzkazuje Apollo. Kozma kontruje: Demente!

Řízný Brazilec v roli titulového vyzyvatele nahrál o víkendu svému příštímu soupeři ostrý vzkaz: „Dostaneš přes hubu! Buď raději pořádně připraven, protože já jsem připraven na 110 procent. Každý den si představuju svoje vítězství. Ten pás si odvezu do Brazílie, do ATT a taky pro všechny lidi, kteří jsou na téhle cestě se mnou. Jdeme na to, už nemáš kam utéct,“ říká Silva ve videu, čímž znovu popichuje Kozmu.

Nejdéle úřadující šampion OKTAGONU, který svůj pás naposledy úspěšně obhájil na podzim v pětikolové bitvě s Maté Kertészem, musel z již dříve domluveného zápasu nejprve odstoupit, respektive odložit termín jeho uskutečnění, a to pro zranění. Oba se tak utkají na turnaji OKTAGON 24 v Brně, a to 29. května.

Reakce Růžového Pantera na sebe nenechala dlouho čekat a stejně jako jeho soupeř ani David Kozma si ve videu nebral servítky: „Apollo, ty demente,“ začíná člen pražského Primmat Gymu. „Nevím, proč furt opakuješ, že se někam schovávám nebo utíkám. Nevím, proč bych to dělal. V OKTAGONU jsem šampion, soupeře si nevybírám a zápas s tebou jsem vzal hned, co mi ho nabídli. Tak už to neříkej, je to blbost,“ jasně deklaroval Kozma.

„Doufám, že jsi připravený na 110 procent, protože porazit tě bez formy, z toho bych takovou radost neměl. Na to, jak jsi říkal, že jsi vyrůstal někde v chatrči bez jídla, chybí ti pokora. Jo a chci ti připomenout, že v titulovém zápase není na váze žádná tolerance, tak si radši vezmi dva kufry, aby ses nemusel vymlouvat, že jsi neudělal váhu,“ rýpnul si David do Apolla. Ve svém posledním zápase v OKTAGONU proti Alexi Lohorému totiž Silva nesplnil váhový limit a jako důvod ihned uvedl, že ideální podmínky pro shazování posledních kilogramů mu překazila ztráta zavazadel na letišti. „Měj se hezky a nezapomeň bagáže,“ uzavírá video s úsměvem David Kozma.

Titulový zápas o pás welterového šampiona mezi Davidem Kozmou a Leandrem Silvou vypsaný na pět kol je na programu jako vrchol turnaje OKTAGON 24, 29. května v Brně.

