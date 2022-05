Čtvrtfinále MS: Sundají Češi Němce?

Zajistí si muži se lvem na prsou postup mezi čtyři nejlepší týmy? Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma na první sázky a sami o tom rozhodněte. Kompletní program MS v hokeji pak můžete sledovat v přímých přenosech na TV Tipsport!

Již před duelem s modrobílým výběrem bylo jasno, že se celek ze srdce Evropy bude muset z Tampere stěhovat do Helsinek. Pokud by uspěl, čekala by ho cesta zpět, protože semifinále i boje o medaile se uskuteční opět v Tampere.

Proti Finům doplatil výběr okolo hvězdného Davida Pastrňáka na tristní koncovku. Gólman Olkinuora pochytal všech 24 střel, kdežto jeho protějšek Marek Langhamer, který zastoupil odpočívajícího Karla Vejmelku, kapituloval třikrát.

Lepší výkon v útoku tak bude proti Němcům stěžejní. Na MS se oba celky potkaly naposledy v roce 2019 a byla z toho výhra Česka 5:1. Předchozí vzájemná konfrontace ovšem na Euro Hockey Challenge vyzněla lépe pro Träger der Adler, když triumfovali 2:0. Jen den předtím ale dostali výprask 2:6.

Postup a góly!

„Celkově to z našeho pohledu není úplně to, co jsme po vydařené přípravě všichni čekali. S Pastrňákem však přijel i elán a jistota v koncovce. Němci zvládli parádně skupinu, když do posledního utkání bojovali o první místo. Nakonec až v prodloužení padli se Švýcary a skončili druzí s 16 body a skóre 26:20, což naznačuje, že šlo o těsné zápasy. Tým kapitána Červenky si ale přijel pro medaili. Věřím, že přijatelného soupeře nepodceníme a v ofenzivním souboji zvítězíme,“ uvádí v analýze na vítězství Česka a minimálně čtyři branky v kurzu 2 Barnyss.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Dostanete i zcela zdarma 500 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.