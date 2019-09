Čeští basketbalisté na MS vyzvou USA! Získejte 150 Kč zdarma!

Sázejte na souboje pod vysokými koši a získejte 150 Kč zdarma! Sledujte MS živě na TV Tipsport!

Celkem 32 účastníků se rozdělilo do 8 skupin. V éčku se kromě Čechů, Turků a Japonců ocitli také zástupci největší basketbalové velmoci. O nadvládě USA pochybuje jen málokdo, a právě největšího favorita vyzvou svěřenci Ronena Ginzburga ve své premiéře. Největší oporou by měl být rozehrávač Chicaga Tomáš Satoranský, týmu naopak bude chybět pivot Jan Veselý. Dokážou ho nahradit méně známí hráči?

Kromě USA, na jejichž celkový triumf je vypsaný kurz okolo 1,5, se mezi favority ostře sledované akce řadí především Srbové. Určité šance mají ale i další – Španělé, Řekové i Francouzi. Na opačné straně spektra jsou především asijské a africké státy.

Premiéra s maximálně 61 body

Zaznamenat proti americké obraně více než 61 bodů? Podle tipéra s přezdívkou MKMK12 to není příliš pravděpodobné. „Češi mají hezký bodový průměr proti soupeřům jako jsou Polsko, Jordánsko a Maďarsko. S Němci už to bylo daleko horší. Američané sice možná nebudou hrát úplně naplno, ale velký problém vidím v doskakování. Naši nedoskočí nic v útoku a nebudou mít skoro žádnou šanci na protiútok po obranném doskoku. Budou rádi, když dají 50 bodů,“ předpověděl sázkař ve své analýze útočné trápení národního mužstva. Vidíte to podobně?

