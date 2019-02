České kluby v jarní části Evropské ligy! Vsaďte si a získejte 150 Kč

Slavia vs. Genk a Plzeň vs. Dinamo Záhřeb, to je rozlosování prvního kola play-off Evropské ligy. Genk je suverénním lídrem Belgické ligy a Dinamo má skvělou formu. Naše zástupce nečeká lehká práce a podle bookmakerů Tipsportu není ani jeden z nich favoritem na postup. Dokáží překvapit a urvou postup? Vsaďte si na Slavii a Plzeň a získejte 150 Kč zdarma pro nové hráče!

Plzeň půjde dál!

Plzeň se přes Dinamo Zahřeb probojuje do další fáze Evropské ligy! Takový názor uvádí ve své analýze tipér s přezdívkou diegom, který říká: „Já si vsadím na postup plzeňského týmu. Nemyslím si, že by se měla Plzeň nějak moc obávat – určitě se s Dinamem Zagreb dá hrát. Plzeň hrála skupinu Ligy mistrů a zde obsadila 3. místo – přitom měla opravdu „zvučné“ soupeře. To si myslím, že je vynikající výsledek.“

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a projděte si nejlepší tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.