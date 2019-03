Češi míří do Wembley! Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma

Cíl výběru vedeného koučem Jaroslavem Šilhavým je jednoznačný. Skončit do druhého místa a přímo postoupit na EURO, kam se může těšit 24 mužstev. Hned start ale bude nesmírně složitý. Na Čechy čeká čtvrtý tým posledního MS v Rusku. Ten se navíc představí v domácím prostředí a může se tak spolehnout na podporu drtivé většiny z 90 000 diváků. Budou fanoušci odcházet spokojení? Nebo se snad chystá senzace? Vsaďte si na zápas Anglie vs. Česko a získejte 150 Kč zdarma!

Obrovská ofenzivní síla Albionu udeří alespoň ve dvou případech!

Sázkař s přezdívkou FryclinFrycli má ve své analýze jasno: „Problémy nám určitě bude dělat skvěle hrající Sterling. V repre mu to sice tolik nestřílí, ale v kvalifikaci by to mohl prolomit. Kane, Ali, to je jádro Spurs, netřeba představovat. Mladá hvězda z BVB Sancho, který se ukazuje jako velká naděje, se bude chtít ukázat. Anglie určitě skóruje nejméně dvakrát.“

