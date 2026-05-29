Čas na Obertauern: euforie mezi vrcholy, horskými pastvinami a jezery

Když v údolí stoupají teploty, je nejvyšší čas vyrazit – nad hranici každodenního života, do světa čistého horského vzduchu, chladivých nocí a nedotčené přírody. Obertauern a okolní obce vás zvou k relaxaci a načerpání nových sil.

Obertauern - horská jezera Mirja Geh | foto: Mirja Geh

Pro ty, kdo si chtějí oddychnout, pro milovníky přírodních krás a rodiny, které hledají opravdové horské požitky.

Turistická oblast Obertauern se rozprostírá od obce Untertauern přes průsmyk Radstädter Tauernpass až po Tweng a spojuje to nejlepší ze dvou alpských světů. Zcela nahoře vysokohorská krajina mezi 1740 a 2526 m, kde euforie začíná už s prvním vykročením. O něco níže idylické údolní obce Untertauern (1009 m) a Tweng (1233 m) lákající k nenáročným túrám, příjemným cyklovýletům a pohodovým dnům v nádherné přírodní kulise.

Obertauern - rodinná dovolená Mirja Geh

Za přírodními skvosty, objevy a dobrodružstvím

Z vyhlídkové plošiny u vodopádu Johanneswasserfall, který se řítí do hloubi 60 m, je na tento přírodní div úchvatný pohled. Jedenáct křišťálově čistých horských jezer, četné potoky a přírodní prameny lákají k osvěžení, když ve městech udeří vedra. Oblíbené je jezero Grünwaldsee s nově rozšířeným zábavním parkem Bobby’s Erlebniswelt, kam se dostanete jednou ze tří letních lanovek. Skočit do vody některého ze smaragdově zelených jezer s teplotou mezi 17 a 23 stupni je mnohem víc než jen osvěžení: koupání ve studené vodě posiluje imunitní systém, rozproudí krevní oběh a dodá tělu i mysli novou energii.

S více než 280 km značených turistických stezek, osmi trasami pro trail running a nespočtem výletů je Obertauern rájem pro ty, kdo rádi zdolávají hory. Horské pastviny, zvířata, lezecké skály, potoky, jezera: pro děti skrývá kraj kolem Obertauern vzrušující dobrodružství na každém kroku. Díky své centrální poloze v Salcbursku má tento region vše, co tvoří perfektní letní dovolenou na horách, a tak je možné užít si i jízdu na koni, rybaření, koupání, projížďky kočárem, výlety a kulturní exkurze. Ubytování vhodné pro rodiny s dětmi, turistické stezky přístupné s kočárky a vzduch bez pylových částic ve vysokých nadmořských výškách dělají z dovolené skutečný zážitek.

Tři horské lanovky – Grünwaldkopfbahn, Hochalmbahn a Kringsalmbahn – jsou za dobrého počasí denně v provozu a přepravují kočárky, psy a horská kola zdarma.

Horskou krajinou Obertauernu vedou také tři ze 31 etap nejoblíbenějšího treku v Rakousku „Salzburger Almenweg“, který na 350 km propojuje 120 horských chat.

Obertauern - letní lanovka Mirja Geh

Trail running: Zdraví a kondice s každým krokem

Trail running v Obertauernu spojuje sportovní výzvy s prožitky v přírodě. Traily vedou po osmi značených trasách o celkové délce 133 km kolem divokých vodopádů a roklí, přes louky a horské svahy, k vrcholovým křížům a horským jezerům. Od Cross Adventure po Cross Trail – tyto stezky jsou výzvou jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Hornaté trasy zlepšují nejen koordinaci a reakční schopnosti, ale také celkové zdraví. Jak dokládá studie Austrian Moderate Altitude Study (AMAS) I a II, platí to zejména pro trénink v nadmořské výšce mezi 1500 a 2500 metry. Čistý horský vzduch bez pylových částic dělá z Obertauernu ideální místo pro ty, kteří s trailovým během začínají a hledají nové výzvy.

Sommer-Events_©TVB Obertauern

Čas na Obertauern: euforie mezi vrcholy, horskými pastvinami a jezery

