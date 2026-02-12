BrainMarket vstupuje do Slovanu Bratislava, bude podporovat A-tým

V rámci partnerství se stává dodavatelem suplementace pro hráče A-týmu a realizačního týmu.
„Vrcholový sport je o detailech. O každodenní práci, disciplíně a správných rozhodnutích – během tréninků, v zápasech i ve chvílích regenerace, kdy se tělo připravuje na další výzvy. Velmi si vážíme důvěry Slovanu Bratislava a těšíme se na společnou cestu,“ říká Jiří Votava, CEO BrainMarket.
Slovan Bratislava patří dlouhodobě mezi kluby, které určují tempo slovenské ligy a pravidelně reprezentují Slovensko i na evropské scéně. Nové partnerství podle vedení klubu zapadá do strategie vytvářet hráčům i realizačnímu týmu co nejlepší podmínky pro výkon.
„Naším cílem je poskytovat hráčům maximální podporu v každodenní přípravě. BrainMarket vnímáme jako partnera, který sdílí náš přístup k výkonu i dlouhodobé práci,“ uvedl Ivan Kmotrík ml., CEO ŠK Slovan Bratislava.
Spolupráce zároveň propojuje české a slovenské sportovní prostředí. BrainMarket tak vstupuje do jednoho z nejvýraznějších klubů na Slovensku a spojuje svět kvalitní sportovní výživy s profesionálním fotbalem na nejvyšší úrovni.