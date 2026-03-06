BrainMarket po deseti letech mění tvář svých produktů

Firma označuje redesign etiket za největší vizuální změnu za deset let své existence.
Společnost BrainMarket začínala s jediným produktem – Performance Magnesium. Dnes nabízí více než tisíc položek zaměřených na podporu vitality, zdraví a dlouhodobé péče o tělo i mysl. Právě růst portfolia podle společnosti ukázal potřebu sjednotit a zpřehlednit způsob, jakým produkty komunikují informace.
„BrainMarket vyrostl díky lidem, kteří nám důvěřují. Nový vizuál vznikl na základě dlouhodobé zpětné vazby zákazníků. Redesign vnímáme jako poděkování za deset let důvěry a zároveň jako krok k větší srozumitelnosti našich produktů,“ říká zakladatel a CEO společnosti BrainMarket Jiří Votava.
Cílem je, aby zákazník na první pohled poznal, k čemu produkt slouží, byl intuitivní, srozumitelný a jak jej užívat i pro ty, kteří se ve světě výživy nepohybují denně.
Hlavní benefity doplňku jsou proto nově viditelné přímo na přední straně etikety.
Součástí změny je také uvedení dávkování přímo na obalu a nově na víčku produktu. Orientaci má usnadnit také ikonický systém, který rychle napoví, na jakou oblast zdraví je doplněk zaměřen.
Postupně se změní všechny vlastní produkty značky. Po určitou dobu se tak mohou na trhu objevovat původní i nové obaly současně.
BrainMarket tím symbolicky uzavírá první dekádu své existence. Zůstává kvalita, transparentnost i důraz na složení. Přibývá větší přehlednost a jasnější komunikace.
Protože když jde o zdraví, to nejdůležitější by mělo být vidět hned.
BrainMarket, Myslíme zdravě.