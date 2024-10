Boxerský projekt HELL Boxing Kings byl oficiálně uznán organizací WBO

Každý fanoušek kvalitních boxerských a sportovních zápasů by si měl ve svých kalendářích označit termíny 10., 17. a 24. listopadu a 1., 8., 15. a 22. prosince. V těchto datech totiž vystoupí v moderní DVTK aréně v Miskolci hudební interpreti, kteří slavnostně odstartují finální boxerské zápasy HELL Boxing Kings. Diváci se tak mohou těšit nejen na maďarské či bulharské interprety, ale dokonce i na slovenského rappera Rytmuse, který zde vystoupí již 15. prosince.

Rapper Rytmus nedávno svým koncertem s názvem King Forever vyprodal pražskou O 2 Arenu. Přes 20 000 fanoušků zažilo podle kritiků show, která se produkčně vyrovnala Drakeovi.

Legendární zápasy navštíví i boxerská legenda

Akce se zúčastní také ambasador projektu, mistr světa ve čtyř váhách a šampion organizací WBA, WBC a IBF Roy Jones Jr. Právě Roy Jones Jr. je jediným mistrem světa v těžké váze v historii, který odstartoval svou kariéru v lehké střední váze a prošel tak šest váhových kategorií. Asociace amerických boxerských novinářů ho dokonce vyhlásila nejlepším boxerem devadesátých let. Držitel 66 profesionálních vítězství, z nichž 47 vybojoval knokautem na největších světových pódiích, bude přítomen na prvním a posledním galavečeru šampionátu. Právě zde se pak diváci dozvědí, kdo získá mistrovský pás a odměnu 100 000 dolarů, kterou obdrží vítěz každé kategorie! V přepočtu se jedná o celkovou výhru v hodnotě 2 259 200 Kč. Americká hvězda navíc na akci také zazpívá. Roy Jones Jr. se totiž také pohybuje ve světě hudby jako rapper.

WBO pro vítěze vytvořila speciální titul i nový pás

Šampionský pás je unikátní. Stojí za ním totiž nejprestižnější boxerská organizace na světě WBO. V této soutěži však musela organizace udělat výjimku a pozměnit lehce pravidla. „Ve WBO je základním kritériem, že tituly mistrů světa a další vysoce oceňované tituly by měly být získány v zápasech trvajících nejméně 10 kol. Organizace však od samého počátku považovala HELL Boxing Kings za zajímavý projekt, a přestože mu nemohla nabídnout aktivní titul WBO, rozhodli jsme se vytvořit nový pás, nový titul. To dokazuje, že WBO vidí ve vítězích HELL Boxing Kings budoucí mistry světa v boxu,“ uvedl István Kovács, šéf evropské sekce WBO.

Vstupenky na legendární zápasy, v nichž se utkají čeští boxeři v mezinárodní konfrontaci, jsou již nyní k dispozici na webových stránkách Eventim.hu. Českou republiku budou reprezentovat Petr Novák, který vstoupí do ringu již 10. listopadu, a Luboš Šorm, na jehož zápas se diváci budou moci těšit 17. listopadu. Z celebrit, které si v ringu zaboxují, přijde jako první na řadu influencerka a vítězka druhé série Love Islandu Denisa Valová, a to 24. listopadu. O jedno datum zápasu, 1. prosince, se pak dělí další dva soutěžící. Influencer a moderátor Immanuel Adenubi a influencer a vítěz reality show Like House Jan „Jenis“ Svěcený.

O turnaji HELL Boxing Kings

HELL Boxing Kings je jedinečný boxerský turnaj, který se letos koná napříč desíti evropskými zeměmi. Soutěž s celkovou výhrou ve výši 1 milionu dolarů hledá ty nejlepší boxery ve čtyřech váhových kategoriích. Vítězové jednotlivých kategorií pak obdrží nejen mimořádnou finanční odměnu, ale získají možnost uzavřít kontrakt se společností HELL ENERGY, a stát se tak tváří známé značky. Turnaj HELL Boxing Kings tak otevírá dveře do světa profesionálního boxu všem bojovníkům, kteří mají potřebné schopnosti, ale dosud neměli možnost se prosadit. Finále turnaje se uskuteční v prosinci 2024 v Maďarsku za účasti hvězdných hostů a devítinásobného mistra světa v boxu Roye Jonese Jr., hlavní tváře HELL Boxing Kings. Jednotlivé zápasy budou ke zhlédnutí na YouTube a sociálních sítích HELL Boxing Kings.

O společnosti HELL ENERGY

Společnost HELL ENERGY založená v Maďarsku v roce 2006 je v současné době jednou z nejrychleji se rozvíjejících FMCG značek. Během pouhých čtyř let se stala lídrem na maďarském trhu a expandovala do dalších zemí světa, zejména v Evropě a Asii. Momentálně je dostupná na více než 60 trzích, v několika z nich je uznaným lídrem ve svém segmentu. Za úspěchem HELL ENERGY stojí vynikající kvalita, příznivá cena, široká dostupnost a prvotřídní marketingové aktivity. Společnost je jedinečným hráčem na poli výroby energetických nápojů a jako jediná na světě může říct, že je lídrem tohoto odvětví hned v několika zemích. Je rovněž vlastníkem ultramoderní plnírny a továrny na hliníkové nápojové plechovky, což jí dává bezkonkurenční celosvětovou strategickou pozici.