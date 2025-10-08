BigMat podporuje dětský fotbal a mezinárodní cyklistiku

Mládežnický fotbal a BigMat
Projekt BigMat ProSport poskytl i letos vybavení pro mládežnické fotbalové týmy. Každý z 34 klubů získal 28 sad dresů pro kategorie U10–U11 v hodnotě přes 35 000 Kč včetně triček, šortek a ponožek prémiové značky PUMA.
„Chceme, aby děti měly radost ze hry a cítily se jako opravdoví fotbalisté. BigMat sdílí hodnoty přátelství, vytrvalosti, týmového ducha a přesnosti – tedy kvality, které jsou stejně důležité na stavbách jako na hřištích,“ říká Václav Hejna, výkonný ředitel BigMat CZ.
Pro menší kluby představuje vybavení od BigMatu významnou podporu. Nové dresy dodávají dětem pocit, že jsou součástí profesionálního týmu, což zvyšuje jejich motivaci do tréninků i zápasů. Podobná pomoc je pro regionální sportovní oddíly nesmírně cenná.
„Jako fotbalový klub SK Planá bychom chtěli poděkovat společnosti BigMat stavebniny za krásné nové dresy pro naše nejmenší hráče. Projekt, díky němuž jsme je získali, je skvělý – každoročně pomáhá řadě klubů ušetřit finanční prostředky,“ uvádí Jan Pintér, sportovní manažer SK Planá.
Mezinárodní projekt BigMat ProSport každoročně poskytuje stovkám mládežnických fotbalových, volejbalových i basketbalových klubů kompletní sady dresů. Od svého zahájení přinesl nové sportovní vybavení více než 60 000 amatérských sportovců po celé Evropě. V České republice je projekt zaměřen výhradně na podporu mládežnického fotbalu.
Podpora cyklistiky
Vedle mládežnického fotbalu se BigMat angažuje také v cyklistice. Od roku 2024 je oficiálním partnerem Mezinárodní cyklistické unie UCI. Partnerství zahrnuje podporu prestižních akcí, jako je mistrovství světa v cyklokrosu či silniční cyklistice, a přispívá k rozvoji sportu na nejvyšší úrovni. Kromě sportovních aktivit se BigMat dlouhodobě věnuje také pomoci potřebným prostřednictvím Nadačního fondu BigMat CZ, který již několik let podporuje jednotlivce i organizace v těžkých životních situacích.
„Sport je skvělá věc – spojuje nás, formuje a učí být nejlepší verzí sebe sama. Proto jsme hrdí, že můžeme podporovat amatérské fotbalové kluby, pomáhat druhým prostřednictvím Nadačního fondu BigMat, například paraplavkyni Saše Borské, nebo stát po boku Mezinárodní cyklistické unie UCI. Jako evropská síť stavebnin chceme inspirovat k pohybu a sportovní vášni napříč celým kontinentem,“ dodává Kateřina Parma, vedoucí marketingu BigMat CZ.
O skupině BigMat
Skupina BigMat, distributor stavebních materiálů, vznikla v roce 1981 a je prvním mezinárodním řetězcem nezávislých prodejců stavebních materiálů. Skupina působí v několika evropských zemích včetně Česka, Slovenska, Francie, Belgie, Itálie, Portugalska a Španělska. Na českém trhu letos BigMat slaví 15 let působení.