A teď Barcelona! Vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Na domácí scéně nemají sešívaní konkurenci a špatně si nevedou ani v pohárové Evropě. Ve skupině smrti je pro ně každý bodový zisk velmi cenný, protože třetí místo, ze kterého se jde do jarních bojů Evropské ligy není nereálné. Zaskočit hvězdnou Barcelonu by i z tohoto pohledu bylo velice přínosné. Jenže nepůjde o nic snadného. Vždyť na trávník ve Vršovicích mohou vyběhnout borci jako Luis Suárez, Sergio Busquets, Frenkie de Jong či Gerard Piqué. Od porážky v Granadě brali Katalánci čtyřikrát v řadě tři body včetně skalpu Nerazzurri. Ukončí jejich vítěznou sérii tým kouče Jindřicha Trpišovského? O tom rozhodněte na tiketech, vsaďte si a získejte 150 Kč zdarma!

Gólová radost v Edenu

„Protože Barca hned tři dny po zápase v Praze hraje slavné El Clásico, tak nevěřím, že by nastoupila v nejsilnějším možném složení. Přeci jen bitva s Realem o vedení v tabulce bude pro Katalánce mnohem důležitější, než „nucený“ výjezd do Česka. Dost možná tak nebude hrát argentinský špílmachr, bez kterého by se proti španělskému soupeři hrálo slávce přeci jen lépe. Navíc obrana hostů má okénka. V lize v osmi mačích inkasovala již desetkrát, a to nehrála s těmi nejsilnějšími týmy. Červenobílí umí být hodně nebezpeční a jednoho fíka by tam dotlačit mohli,“ uvádí v analýze na minimálně jednu trefu Součka a spol. diegom.

