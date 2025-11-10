Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

ŘEMESLO MÁ ZASE ZLATÉ DNO
Studium ve Střední škole řemeslné v Soběslavi je zaměřeno nejen na teorii, ale hlavně na praktickou výuku. V rámci odborného výcviku mají žáci možnost pracovat v odborných učebnách a dílnách s moderním vybavením a technologiemi, které jsou dnes používány v praxi. V těchto odborných učebnách si žáci mohou vyzkoušet práci na reálných zařízeních. Velký důraz je kladen na výuku na stavbách a ve firmách, kde se žáci učí formou zakázek pro veřejnost. V rámci odborného výcviku jsou uzavřeny smlouvy se zaměstnavateli a praxe, která probíhá ve firmách, je velmi důležitá. Během této praxe mají žáci možnost aplikovat, co se ve škole naučili v reálném pracovním prostředí, a získat cenné zkušenosti. Dobře vybavené učebny včetně počítačové techniky jsou podmínkou kvalitní teoretické výuky. V letošním roce jsme nově zřídili dvě multifunkční učebny. Střední škola řemeslná Soběslav je školské zařízení, ve kterém velmi dbáme na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Výchova a odborná příprava v učebních oborech připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Vzdělávání vede k tomu, aby se žáci učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. V rámci výuky technických oborů získávají žáci další znalosti v oblasti informačních technologií, ekonomiky, oprávnění k získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T ve vlastní autoškole. Ve školní svářečské škole absolvují kurzy svařování plamenem a el. obloukem, kurzy polyfuzního svařování plastů a pájení mědi. Ve škole aktivně pracují odborníci včetně psychologa v rámci školského poradenského pracoviště. Ve spolupráci s rodiči individuálně pracují naši pedagogové s žáky, kteří mají jakékoli výchovné nebo vzdělávací problémy. Součástí školy je Domov mládeže, školské ubytovací zařízení, kde jsou žáci ubytováni a mohou se zapojit do mimoškolních sportovních a zájmových aktivit. Ve školní jídelně je zajištěno celodenní stravování žáků a zaměstnanců školy. Ve škole je zajištěno studium pro zdravotně postižené žáky. Pedagogové školy mají dlouhodobé zkušenosti s žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vycházejí vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Ve škole pracuje školní psycholog a školní poradenské pracoviště, kde je možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotních předpokladů. Pro tyto žáky jsou stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu. Žáci mohou čerpat i výhody a slevy ITIC karet, které kromě vstupu do budov školy slouží k čerpání dalších výhod v mimoškolním čase.Hlavní budova školy je zcela bezbariérová (bezbariérový vstup i přístup do učeben, do prvního patra i suterénu plošina, WC pro vozíčkáře). Během školního roku se žáci účastní celostátních soutěži ve zvoleném oboru a pravidelně dosahují výborných výsledků.
V učebních oborech středního odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „H“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole v 9. třídě. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
- Opravář zemědělských strojů
- Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení
- Elektrikář – silnoproud
- Instalatér - topenář
- Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
- Umělecký kovář a zámečník, pasíř
- Kadeřník
- Rekondiční a sportovní masér
- Truhlář
V učebních oborech odborného učiliště je realizována výchova, teoretické vzdělání a odborná příprava v tříletých učebních oborech typu „E“. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole, a jsou vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.
- Zednické práce
- Truhlářské práce
- Květinářské a aranžérské práce
- Zahradnické práce
- Kuchařské práce
- Cukrářské práce
- Pečovatelské služby
Podrobné informace o škole a učebních oborech na: www.ssrsobeslav.cz