Gymnázium Jírovcovka je nejmilejším místem v životě jejich studentů

Určitě nečekají, že pokud si vyberou Jírovcovku, nebude to pouze škola, ve které budou každý den sedět a učit se goniometrii, ale i jedno z nejmilejších míst v jejich životě.

Vzdělání je velmi důležitým aspektem v našem světě a studiem na Jírovcovce se absolventi v rychle vyvíjejícím světě rozhodně neztratí. Učení je zábavné a vzdělání je na vysoké úrovni ve všech předmětech. Když se dokonce chce někdo zlepšovat nad středoškolskou úroveň, učitelé jsou vstřícní s tím co nejvíce pomoci. Gymnázium má špičkové vybavení i možnosti, které studentům nabízí. V posledních dvou ročnících na střední škole si studenti vybírají volitelné semináře, kde se poté zaměřují na daný předmět více do detailu a připravují se k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Ve škole jsou laboratoře, počítačové a robotické místnosti nebo útulná studentská místnost. Často je slýcháván mýtus, že studenti gymnázia pořád jen sedí u učení a nemají čas na jiné aktivity a svůj život. Jak už napovídá slovo „mýtus“, samozřejmě to není pravda. I když studium není vždycky úplná „brnkačka“, většina žáků má mnoho mimoškolních aktivit, které stíhají stejně dobře jako mít velmi dobré známky. Tyto mimoškolní aktivity často poskytuje sama škola, kde je pořádán biologický kroužek, kroužek první pomoci, sbor, divadelní soubor nebo studentský parlament. Většina kroužků je vedena staršími studenty, a proto se mladší žáci seznámí s lidmi nejen z jejich třídy. Díky nim nejsou studenti gymnázia vrženi do dospělého života pouze s odbornými znalostmi, ale i praktickými dovednostmi, jako například jak zachránit člověku život, smyslem pro hudbu nebo pocitem, že umí spoustu věcí, které nejsou úplně běžné.

Ale je to tedy pouze škola? Odpovědí, jež může být překvapující, je ne, Jírovcovka je daleko víc. Úžasná atmosféra ve škole vytváří příjemné prostředí pro poznání ostatních studentů a vytvoření nových přátelství. Je lehké znát se se všemi, protože zde za celé studium probíhá velké množství školních i mimoškolních akcí, které přispívají k dobrému pocitu při navštěvování gymnázia. Lyžařské a sportovní kurzy přispívají k rozvíjení sportovních dovedností, ale je to i velká zábava a krásně strávený čas se spolužáky. Filmové noci ve škole jsou jedny z nejoblíbenějších akcí na škole, kdy se ve škole celou noc promítají filmy a všichni starší studenti zde mohou přespat. Vždy na začátku studia se pořádá adaptační kurz, na kterém čerství studenti Jírovcovky zažijí spoustu zážitků a aktivit, které pomáhají stmelit kolektiv ve třídě. Dále se studenti potkávají na všemožných školních akcích, např. předvánočním bazaru nebo autorském čtení. Všechny tyhle zážitky tvoří vzpomínky na celý život.

Ať už zde člověk stráví 4 roky nebo 8 let, jistě na ně bude vždy vzpomínat jako na krásné období, protože Jírovcovka poskytuje úžasné prostředí ve studijním i lidském aspektu.