Sport je hlavně o hlavě. Vítězí ti, kteří svůj stres zvládnou

Šárka Kašpárková má dceru Terezu a se svým životním partnerem a někdejším trenérem Michalem Pogánym žije v Brně.

Se Šárkou jsme se sešli na atletickém stadionu VUT v Brně. Byl krásný slunečný den, a tak jsme si sedli na tribunu. „Kdybych ještě závodila, sedla bych si na patnáctku,“ řekla Šárka s úsměvem. Pokud vás zajímá proč, čtěte dál…

Začínala jste s basketem a teď jste se k němu opět vrátila. Baví vás více individuální sporty nebo kolektivní?

Baví mě oba druhy sportu. Když jsem byla mladší, bavil mě asi více ten individuální, proto jsem se rozhodla pro atletiku. Vadilo by mi, kdybych tomu sportu dávala maximum a někdo jiný by do toho nešel tak jako já. Když je pak ale člověk starší, tak se zase lépe sportuje v kolektivu. Mým snem bylo se k basketu vrátit, a to se mi povedlo.

S atletikou jste začínala v kolika letech?

V páté třídě, takže mi bylo asi dvanáct let. Od začátku jsem měla štěstí na lidi, a to je ve sportu důležité. Měli jsme úžasné tělocvikáře a ti s námi dělali všechny disciplíny v atletice. Tím jsem se k tomu dostala.

A ve dvanácti se běžně začíná?

Dnes se to hodně řeší a říká se, že by děti měly začít se sportem co nejdříve. Navíc je o ně velký boj, protože nabídka sportů je mnohem větší. Nemyslím si však, že je to vždy ku prospěchu. Já jsem začínala ve dvanácti a nemám pocit, že by mi něco uteklo. Spíš by se děti měly hýbat venku s rodiči.

Myslíte si, že máte na atletiku nadání, nebo jste si to, jak se říká, vydřela?

Nadání jsem určitě musela mít. Díky mojí výšce jsou sporty, které mi jdou lépe. Na druhou stranu, když jsem v páté třídě začínala, byla jsem takové „kopyto“. Když jsme odjeli na naše první soustředění s atletikou, ptali se nás, kdo neumí plavat a lyžovat, a já měla pořád zvednutou ruku. Jedna spolužačka mi pak říkala: „Co ty děláš na sportovní škole, když neumíš nic?“

Začínala jste se skokem do výšky a pak jste přešla na trojskok. Proč?

Sešlo se v té době více věcí najednou. V osmnácti letech jsem byla třetí na juniorském mistrovství Evropy, skočila jsem československý rekord ve skoku vysokém a musím se přiznat, že mi to vlezlo do hlavy. Také jsem v té době měla větší zájem o mimosportovní aktivity, končila jsem gympl a šla na vysokou. Chtěla jsem všechno stihnout a tím mi klesla výkonnost. Vypadalo to, že s atletikou budu muset skončit. Naštěstí mě oslovil jeden pan trenér v Brně, což byla pro mě výzva, a tak jsem do toho šla znova. V té době se také objevil trojskok. Neměla jsem peníze na přípravu, a tak jsme se rozhodli, že půjdu trojskok zkusit na mistrovství České republiky a třeba mi pak svaz přispěje na soustředění. Asi 14 dní jsme potrénovali a to mistrovství České republiky v trojskoku jsem vyhrála. To jsem skočila 12,88 m. Pak jsem šla na mistrovství Československa a tam už jsem skočila 13,5 m. Splnila jsem tak limit na halové mistrovství Evropy, kde jsem nakonec skončila čtvrtá. V létě jsem trojskok musela odsunout zase stranou, protože byla olympiáda v Barceloně a tam trojskok oficiálně ještě nebyl. Opět jsem tedy trénovala výšku a zároveň si odskočila na Evropský pohár na trojskok, kde jsem skočila poprvé 14 metrů. Předpoklady k trojskoku jsem očividně měla, ale pořád jsem chtěla skákat tu výšku. Až potom přišly problémy s kolenem, měla jsem tzv. „výškařské koleno“. A ono pak člověku tak nějak dojde, že jedna ta disciplína je vertikální a jedna horizontální a ty tréninky se prostě liší, takže jsem se nakonec rozhodla pro trojskok.

Jaká je technika trojskoku?

V první řadě musí mít trojskokan zvládnutou základní techniku odrazu. Musí mít také dostatečnou rychlost a sílu, protože při odrazech je docela velké přetížení na tělo a pokud na to není dobře připravené, tak trpí. Trojskokan musí být komplexně vybavený, jak technicky, tak fyzicky.

Jak vzpomínáte na svou první olympiádu?

Úžasně a ne proto, že to byla ta první, ale Barcelona je hrozně krásné město. Vesnici jsme měli přímo u moře. Poprvé se tam člověk mohl setkávat se sportovci z různých odvětvích a už to nebyla jen atletika. Mám na to opravdu krásné vzpomínky.

Další byla v Atlantě, tam jste vyhrála bronz…

Všichni říkali, že Amerika bude úplně úžasně zorganizovaná a byla to taková první komerčně udělaná olympiáda. Už to nebylo o té olympijské myšlence. Byla jsem i docela zklamaná, že vše nefungovalo tak, jak mělo. Každopádně už jsem tam jela s tajným cílem mít medaili, ale v té době jsem tomu věřila snad jen já.

Jak to, že jen vy?

Já jsem sice měla dobrou sezónu, akorát to nebylo vidět na mém koncovém výsledku před olympiádou. Nakonec jsem tam ale dala 14,98 m. Sešlo se to tak, jak mělo. Věřila jsem tomu, že to tak bude – a bylo.

Jaké to bylo stát tam na stupni vítězů?

Celý ten závod byl moc hezký. Ve finále jsou první tři pokusy a z toho se udělá úzká osmička nejlepších závodnic. A asi do pátých pokusů jsem vedla. Pak světová rekordmanka dala 15 metrů. Já mám tu bronzovou medaili za stejný výkon, jako byla stříbrná medaile. Rozhodoval zde druhý pokus, který jsem měla o centimetr horší, takže nakonec to byla jen bronzová. Ale nemrzí mě to. Ještě jsem si to nezasloužila a říkala jsem si, že tomu při tréninku musím dát víc.

O rok později jste na mistrovství světa v Athénách skočila rekordní výsledek a získala jste zlatou medaili. Je to pro vás největší úspěch?

Určitě. Celá ta sezóna byla úžasná, protože jsem skákala stabilně za 14,7 metrů, takže jsem jen čekala, kdy padne těch 15 metrů. To je navíc sen každé trojskokanky. Pamatuji si, že jsme si vedli tréninkové deníky a psali jsme si tam výkon, kterého jsme chtěli dosáhnout. Já jsem tam měla přesně výkon 15,20 metrů, který jsem si vysnila. Tím, že mi ta patnáctka nevyšla na olympiádě, jsem měla motivaci ji překonat. Byla jsem tak zblblá, že jsem hledala značky aut, které začínaly patnáctkou. Řekla jsem si, že musím potkat tři auta a když je potkám, tak tu patnáctku skočím. Nebo jsem si na chodníku představovala, že určitá dlažební kostka je odrazové prkno a snažila jsem se tu dlažební kostku trefit, abych do sebe dostala pocit odrazového místa. Byla jsem trochu blázen, ale ono to bez toho nejde. Na mistrovství světa se mi to pak povedlo. Navíc jsem tam nakonec soupeřila s Rumunkou, která skočila 15,16 metrů a všichni si mysleli, že už je vymalováno. A nakonec jsem ji ještě překonala.

Takže je to hodně o hlavě?

Ty velké závody jsou v devadesáti procentech o hlavě, protože na startu se sejde x závodníků, kteří jsou stejně rychlí, stejně silní, mají stejně naskákáno a naběháno. A je to jen o tom, jak se dokáží psychicky vyrovnat se stresem a s danou situací. Já měla výhodu, že můj stres byl vždy pozitivní a dohnal mě k tomu nejlepšímu výkonu. Většina mých osobáků je z hlavních závodů sezóny.

V roce 1999 jste prý měla nějaké zdravotní problémy a musela jste kariéru přerušit. Co se tehdy dělo?

Myslím, že se mi utrhnul lýtkový úpon, ale byla jsem ještě šestá na mistrovství světa. Další rok byla olympiáda a já měla v zimě únavovou zlomeninu. Pak jsem si zase natrhla lýtkový úpon, takže do poslední chvíle nebylo jasné, jestli pojedu. Odjela jsem, postoupila do finále, ale pak jsem udělala tři přešlapy, takže nic moc z toho nebylo. No a přerušení kariéry přišlo kvůli těhotenství, což byly spíše příjemné potíže.

Pak jste se vrátila v roce 2003, ale výsledky nebyly už takové….

Já bych neřekla, že vrátila. Spíš jsem se snažila vrátit, protože moje výkonnost už nikdy nebyla taková, jaká měla být. Když se narodila Terezka, splnilo se mi tím úplně všechno, co jsem chtěla. Když jsem začínala se sportem, nikdy jsem nepředpokládala, že bych mohla dosáhnout takových výsledků. A když jsem v ruce držela Terezku, to krásný miminko, tak jsem najednou byla vnitřně strašně šťastná. A pak, když jsem se postavila na značku na těch závodech, byla jsem naprosto klidný člověk a ten „hec“ ze mě vymizel. Prostě mi vůbec nic nechybělo. Viděla jsem smysl úplně někde jinde…

Co jste dělala po ukončení kariéry?

Otevřela jsem si v Brně studio s regeneračně rekondičně redukčním programem, který byl pro lidi, co chtěli něco udělat se svým životním stylem. To jsem dělala do roku 2012 a pak jsem od Roberta Změlíka dostala nabídku, jestli bych se nechtěla zapojit do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, a protože jsem vždycky chtěla pracovat kolem sportu, tak to pro mě byla jasná volba. Studio jsem prodala a začala jsem se věnovat tomuto projektu.

Vaším životním partnerem je Michal Pogány, který byl mimo jiné i váš trenér. Jak jdou tyto dvě role dohromady?

My jsme si nejdřív utvořili osobní vztah a až potom mě začal trénovat, takže to bylo vlastně obráceně. On je navíc hrozně ambiciózní a cílevědomý. Samozřejmě někdy jsme se doma pohádali ohledně toho, co se dělo na tréninku, ale bylo to vždy kvůli něčemu, za čím jsme oba šli. Navíc jsme oba zcela rozdílní. Já jsem klidný přizpůsobivý člověk a Michal je zase hodně impulzivní, takže jsme si charakterem sedli.

V roce 2013 jste se zúčastnila televizní soutěže StarDance…

Na to vzpomínám moc ráda. Když jsem dostala nabídku do StarDance, tak mě od toho moje maminka odrazovala, říkala: „Nechoď tam, bude to ostuda.“ Ale já mám ten pořad velice ráda a sleduji ho dodneška. Nevěřila jsem však, že najdou takhle vysokého tanečníka, ale nakonec sehnali. Dokonce byl z Brna, takže jsme mohli trénovat tady. Byla to úžasná zkušenost, i když jsme do toho šli s tím, že nevyhraji, protože s mým rozpětím rukou a s mojí výškou je opravdu těžké udělat ladný pohyb. Ale dodnes se se svým tanečním partnerem vídám a chodím do taneční školy dělat kondiční tréninky.

Jakým dalším sportům se mimo basketu momentálně věnujete?

Chodila jsem na badminton, ale dnes už jen ten basket.

A nějaké rekreační sporty?

Vycházky se psem… Říkám si, že na rekreační sporty mám ještě čas, dokud stále dělám nějakým způsobem ten výkonnostní.

Co pro vás znamená pohyb?

Běžnou součást každodenního života. Pokud člověk vstane z postele, měl by se věnovat nějaké pohybové aktivitě. Vidíme to na starších olympionicích, kteří jsou dodnes akční. Ten věk by jim člověk nehádal a je to tím, že se pořád hýbou.

Co je teď vaším životním cílem?

Abych žila spokojený život, byla pořád slušný člověk, jako doufám jsem, a aby vše plynulo tak, jak to plyne. Další cíle si nekladu. Těch jsem si myslím v životě nakladla už dost.

Rozhovor je součástí projektu Vítězství je v pohybu.