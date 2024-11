Problémy ve vztahu. Mila Kunis zažívá náročné období

Za filmovou novinkou Vlastně tě mám ráda, tati stojí režisérka a scenáristka Hallie Meyers-Shyer, která není v komediálním žánru žádnou začátečnicí. V několika filmech si sama zahrála a v roce 2017 režijně debutovala romantickou komedií Který je ten pravý s Reese Witherspoon v hlavní roli. Úsměvné i dojemné momenty prožije před kamerou i Mila Kunis, místo milostných trablů ji ale potrápí ty rodinné.

Její postavě Grace se totiž obrátí život vzhůru nohama, když se s prosbou o pomoc ozve její stárnoucí otec Andy, kterého si zahrál držitel dvou Zlatých glóbů Michael Keaton. Ne snad, že by po ní nikdy nic nechtěl, nebo ji šokovalo, že ho druhá manželka opustila. Zarážející je, že svou dospělou dceru žádá, aby pohlídala o sedmadvacet let mladší nevlastní sourozence, které skoro nezná. Vlastně příliš nezná ani jeho, nikdy totiž nebyl zrovna otec roku. Oba se tak ocitají v úplně nové roli. Grace poznává tátu, kterého neměla, a Andy se poprvé v životě skutečně stává rodičem.

„Hallie to napsala tak upřímně a opravdově, že jsem ani na chvíli nezapochybovala o tom, co Grace prožívá,“ říká o své postavě Mila Kunis. „Nikdy to nebylo falešné a nikdy to nebylo nic jiného než vztah otce a dcery. Všechno dávalo smysl a působilo uvěřitelně,“ pochvaluje si herečka spolupráci se sedmatřicetiletou režisérkou a scenáristkou, které se podařilo přenést na plátno příběh tak věrohodně proto, že zažila něco podobného. „Můj otec se znovu oženil a měl druhé dítě. A to pro mě bylo komplikované,“ přiznává Meyers-Shyer. „Měla jsem pocit, že když se s tím potýkám já, může to být téma blízké i ostatním,“ říká filmařka, která ve Vlastně tě mám ráda, tati s citem propojila vtipné momenty s těmi vážnými a příběhem chybujícího otce dojímá i baví. „Psala jsem roli Michaelu Keatonovi na tělo a těším se, až ho diváci zase uvidí v žánru, ve kterém jsme si ho všichni zamilovali,“ dodává.

Dramedy Vlastně tě mám ráda, tati bude v tuzemských kinech k vidění od 28. listopadu a s českým dabingem.