Nejčastější chyby při výběru matrace

Tak to se matrace přece nevybírá, u matrací neznamená, že čím více vrstev nebo čím krásnější barvy, tím je matrace pohodlnější a kvalitnější. Barvy jsou sice krásná věc, ale matrace je stejně skryta v potahu, takže by vás měla především zajímat funkčnost jádra, nikoliv jeho krása nebo počet vrstev. Velký počet vrstev naopak většinou znamená, hodně lepidla a tím pádem i nižší prodyšnost.

Nejdůležitější na všech matracích je pěna, kterou obsahují. Pro výběr té správné pěny je rozhodující druh a kvalita.

Druhy pěn rozdělujeme na základní, mezi které patří PUR pěna a RE pěna. Tyto základní pěny mají základnější tvarovací schopnosti, menší prodyšnost a nižší životnost. Mezi materiály které jsou přímo vyvinuty pro matrace patří Latex, HR studená pěna a paměťová pěna. Tyto materiály kombinují vysokou pružnost, která pak znamená vysoký komfort a tvárnost. U studené pěny je navíc skvělou výhodou dokonalá prodyšnost.

To jsou druhy pěn, ale co mají všechny pěny společné, je jejich kvalita, ta se určuje hustotou. Obecně platí čím vyšší hustota na kubík pěny (1m3), tím je delší životnost. Levnější typy matrací začínají i na 18 kg/m3, ale nejčastěji mají 25 - 30 kg/m3, na občasné přespání to určitě stačí. Pro každodenní použití matrace je ideální hustotou 40 kg/m3. Nejluxusnější matrace mají hustotu 50 - 60 kg/m3. U latexových matrací se můžeme setkat s hustotou až 90 kg/m3.

Chybou může být je špatně vybraná tuhost

Velmi často se v prodejnách setkáváme s tím, že nás navštíví zákazník a prvním jeho kritériem je, že chce tuhou matraci. To je velkou chybu, protože pokud zákazník vybere příliš tuhou matraci, tak pod ním nebude správně tvarovat. Tvárnost je jedna z nejdůležitějších funkcí matrace. Zdravotní matrace je taková, která svojí tvárností dokáže kopírovat tvar lidského těla, a pokud je lidské tělo a především jeho páteř, správně podepřená, pak může probíhat správně regenerace. Pokud si tedy zákazník vybere zdravotní matraci, ale zvolí příliš tvrdou, pak se kvůli vysoké tuhosti matrace nepřizpůsobí a nestává se tak zdravotní. Pokud si nejste jistí, doporučujeme pořídit matraci s možností výměny její tuhosti, ideální pak matrace ze studené pěny, nebo kombinaci, tedy HR matrace s paměťovou pěnou.

Další chybou může být i podklad

Spoustu zákazníků odmítá lamelový rošt, protože s ním minulosti měli negativní zkušenosti, raději přitom pevnému. V tomto případě ale musí celou službu tvárnosti odpracovat matrace a pevný podklad jí v tom nepomáhá. Matrace má pak kratší životnost nižší tvárnost a je tužší.

Není rošt jako rošt, samozřejmě doporučujeme koupit kvalitní, ideálně s vysokým počtem lamel (42 lamel). U kvalitních roštů pak můžeme zaručit, že nebude dělat žádný problém, jako je vrzání nebo praskání lamel.

A kde kvalitní matrace a lamelové rošty pořídíte?

Nejlépe přímo u výrobce a nejlépe vyrobené v České republice. Český výrobce Postelia má vlastní síť šesti prodejen a internetový obchod Spíme.cz. Pokud si nevyberete na internetu, doporučujeme si přijít vše osobně vyzkoušet v některé z našich prodejen, kde vám rádi a profesionálně poradíme.