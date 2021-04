Co potřebujete na zahradní party? Zahradu, sezení, gril a výčep!

Slunce, posezení, dobré jídlo

Přesně tak by se letní garden party dala charakterizovat. Co si takovou zorganizovat? Kromě jídla a pití určitě budete potřebovat místo k sezení, gril, na kterém připravíte nějaké dobroty, a výčepní zařízení, díky kterému natočíte pivo jako v oblíbené hospůdce.

Jak vybrat ten pravý gril?

Že ho ještě nemáte? Velká škoda! Zahradní gril by měl mít každý, kdo nějakou tu zahrádku má. Jen si to představte. Během vlahého letního večera nebo slunného odpoledne se usadíte na zahradě ke stolečku, užíváte si čas se svými blízkými a u toho si připravujete grilovaný sýr, zeleninu nebo maso.

Náš tip: Na co si dát pozor při výběru grilu?

Ujasněte si, co od grilu očekáváte. Bazírujete na zdravé přípravě? Sáhněte po plynovém grilu . Máte radši klasiku? Gril na dřevěné uhlí je pro vás tím pravým. Chcete zdravě připravený pokrm s minimální námahou? Volte lávový gril .

. Máte radši klasiku? je pro vás tím pravým. Chcete zdravě připravený pokrm s minimální námahou? Volte . Odpovězte si na otázku, kolik jste ochotni do grilu investovat .

. Nezapomeňte si ke grilu pořídit taky další výbavu jako grilovací náčiní, ochranný obal na gril, rukavice na grilování, grilovací rošt a třeba také formičky na hamburgery.

Na co se usadit?

Víte, že pivní sety mají své využití nejen u hospůdek a na festivalech, ale hodí se i na zahrádku. Jsou taky asi nejoblíbenějším řešením pro usazení hostů. Jejich pořizovací cena není nijak závratná, tvoří je sestava stolu a lavic, takže si hosté sednou a mají si taky kam položit talířek a sklenku.

Mezi jejich další přednosti patří dostupnost v mnoha rozměrech a skladnost. Když sáhnete po skládacím pivním setu, můžete počítat nejen se skládacíma nohama, ale často jdou taky složit na polovinu.

A co ten výčep?

Lahvové pivo se na zahradní party zrovna nehodí, mnohem lepší je to čerstvě načepované, s hustou pěnou. Abyste nemuseli běhat do nedaleké (nebo trochu vzdálenější) hospůdky, pořiďte si domů vlastní výčepní zařízení. Jak by mělo vypadat?