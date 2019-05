Zvolil podporu velké sítě, nelituje

Už na začátku svého působení v realitní branži si stanovil cíle, kam se chce posouvat dál. Když ale do cíle došel, určil si další cíl. A tak je to s Davidem Ševčíkem ze společnosti Home4people pořád. Podle něj je stále co zlepšovat a bez cíle to podle něj nejde.

Ptali jsme se už několika makléřů před Vámi, zda se dá práce makléře dělat jen tak „napůl“. Co si o tom myslíte Vy?

Rozhodně nemohu říci, že se tato práce dá dělat „napůl“. Realitní makléř poskytuje službu, řeší životní situace svých klientů v oblasti bydlení, stejně jako tak strojvedoucí vlaku nemůže řídit vlak „napůl“, tak ani my, makléři. Nad pracovní dobou jsem nikdy takto nepřemýšlel, naše práce končí ve chvíli, kdy je obchod hotový a klient spokojený. Práce realitního makléře není pro každého, i když to tak vypadá.

5. Nyní jste se spojil s jednou z největších realitních sítí v ČR. Proč?

Moje rozhodnutí padlo v září 2018, kdy jsem si mapoval a zároveň i dostával nabídky různých realitních kanceláří. Svou židli jsem našel v Home4People pod křídly Národního realitního holdingu. Tento krok jsem dlouho zvažoval a dnes mohu s odstupem času říci, že to byla správná volba. Vnímám tuto společnost jako velmi aktivní se zájmem posouvat své služby dále a v době mého nástupu mne velmi oslovil nový koncept. Pokud děláte stejnou práci za více peněz, je to samozřejmě lepší.

Za dobu svého působení na realitním trhu nechtěl nikdy zůstat stát na místě. Váží si všech lidí, kteří ho posouvají a pomáhají mu. Největší Davidovou změnou je zaměření na komplexní službu pro jeho klienty. „Snažím se vzdělávat a využívat všechny dostupné technologie, které k nám přicházejí a v jiných zemích jsou naprostým standardem,“ dodává Ševčík. Jak také doplnil, doba, kdy stačilo nemovitost vyfotit a jen tak dát na jeden či dva inzertní servery je zkrátka pryč.