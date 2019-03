Značka vs. Značka

Ta otázka zní obvykle nějak takto … „Nabídka Vašeho 100% konceptu se mi moc líbí, podmínky jsou fantastické, ale vždyť já mnoho let pracuji na tom, aby jméno mé kanceláře bylo vidět, lidé měli tu mojí značku spojenou s dobrými službami a teď bych měl vystupovat a pracovat pod značkou Reality 11? Tím by veškeré mé dlouholeté snažení bylo zbytečné a začínal bych od začátku“. Vždy si Roman Bukovjan vzpomene na sebe a na to, že se sám sebe ptal na totéž vždy, když ho kontaktovali zástupci jedné či druhé realitní sítě.

„V realitním byznysu se pohybuji od roku 1998. Vždy jsem se snažil pracovat na značce, nemalé prostředky jsem investoval do marketingu a propagace, aby tu má značka byla vidět, a to po dobu patnácti let, kdy jsem všem lákavým nabídkám zdárně odolával. Mimo jiné i pro výše zmiňované obavy,“ popisuje Bukovjan.

Proč se před lety nakonec rozhodl, že se stane součástí velké realitní sítě? Těch důvodů je hned několik. „Byl jsem po tolika letech prostě vyhořelý a potřeboval jsem nakopnutí jako sůl. Cena inzerce se neustále zvyšovala a upřímně už mě dost unavovalo neustálé dohadování o cenách a podmínkách inzerce na realitních serverech. A nejsou ty moje webovky už nějaké zastaralé, jasně, uděláme nové. Takže grafik, firma, která mi stránky vyrobí dle mých představ. Nekonečné dny a hodiny na tzv. „vylaďovacích“ schůzkách, až jsem nabyl dojmu, že si ty stránky vlastně dělám celé sám. Že to tak není jsem si uvědomil snad jen při placení faktury. Mimochodem jsem o celé nové stránky asi za půl kompletně přišel, protože údajně kdosi napadl webhostingový server kdesi na Ukrajině i ten záložní bůhví kde. A takto bych mohl pokračovat dál. Myslím si, že mnoho z Vás má podobné zkušenosti,“ popisuje regionální ředitel Národní realitního holdingu.

Všechny tyto a mnoho dalších problémů mu vstupem do NRH, respektive pod značku Reality 11 prostě a jednoduše odpadlo. O funkčnost celého systému se stará někdo jiný, webovky makléře, kanceláře nebo konkrétní nemovitosti si udělám levou zadní za chvilku přímo v našem intranetu, nehádám se s realitními servery a přitom mám inzerci, včetně topování na více než 70 realitních serverech, mám šablony, logotypy, vzory klientských smluv, vím o všem podstatném co se na realitním trhu šustne, nějaké GDPR a podobné výmysly mi můžou být ukradené, prostě mi někdo připraví vzory s návodem, jak postupovat a kde to má kdo podškrábnout, plachty, tiskoviny, polepy nebo reklamní předměty za hubičku. „Já i makléři se vzděláváme ve vlastní Realitní akademii a navíc jsem mezi lidmi, kteří můj profesní i osobní život výrazně obohatili,“ říká Roman Bukovjan.

A co ztratil, když opustil svou léta hýčkanou značku? Vůbec nic. „Za značku a logo Reality 11 jsem přidal prostě přívlastek se stejným názvem. A přišel jsem na to nejdůležitější. Klienti za Vámi nechodí kvůli značce nebo názvu. Přijdou za Vámi jako za člověkem, který své práci rozumí a drží své slovo. A to je vlastně moc fajn,“ doplňuje Bukovjan.