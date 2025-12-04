Zhodnoťte svou nemovitost s realitní kanceláří, která myslí jinak

Město Mladá Boleslav se rozrůstá a s ní i příležitosti pro majitele nemovitostí. Právě zde otevírá svou novou pobočku realitní síť EVROPA , která přináší nejen profesionální služby a zázemí stabilní společnosti, ale především zcela nový, osobní přístup k prodeji. Pokud uvažujete o prodeji bytu, domu či pozemku, je právě teď správný čas spojit síly s partnerem, pro kterého nejste jen další číslo v seznamu.

Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav | foto: RK Evropa

Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

Proč je tato realitní kancelář jiná?

„V dnešní době není těžké najít realitní kancelář. Těžké je najít takovou, které můžete skutečně důvěřovat. My nejsme jen další realitka ve městě. Naší filozofií je kvalita, nikoliv kvantita. Chápeme, že prodej nemovitosti je významným životním krokem, za kterým se skrývá jedinečný lidský příběh. A právě ten příběh nás zajímá,“ vysvětluje základní princip práce týmu majitelka pobočky v Mladé Boleslavi a České Lípě Mgr. Iva Kultová .

„Stavíme na individuálním přístupu a vzájemné důvěře. Každému klientovi se věnujeme naplno, nasloucháme jeho potřebám a cílem je nejen úspěšný prodej, ale především oboustranná spokojenost.“

Mladá Boleslav je dynamické město s obrovskou kupní silou, a to především díky přítomnosti automobilky ŠKODA Auto a mnoha dalších firem. Poptávka po kvalitním bydlení zde neustále roste. Skvělá dojezdová vzdálenost do Prahy navíc činí z regionu mimořádně atraktivní lokalitu pro život i investici.

Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

„Chceme, aby byl prodej nemovitosti co nejjednodušší a bez starostí. Proto jsme připravili balíček komplexních služeb, které od nás má prodávající zdarma. Nemusí se obávat žádných dodatečných poplatků,“ upřesňuje ředitelka.

Co vše pro vás tedy EVROPA zařídí?

  • Kvalifikovaný odhad tržní ceny: Tým za Vámi přijede a zdarma stanoví reálnou prodejní cenu vaší nemovitosti.
  • Profesionální marketing: Postará se o špičkovou prezentaci, včetně fotografií a efektivní inzerce.
  • Jednání s úřady: Vyřídí za vás komunikaci s katastrálním úřadem a dalšími institucemi, zajistí veškeré smlouvy a právní úkony, abyste měli jistotu, že je vše v naprostém pořádku.
  • Přepisy energií a předání nemovitosti: Pomůže s hladkým předáním nemovitosti novému majiteli, včetně přepisů energií a dalších služeb.
  • Komunikace v angličtině: Perfektní angličtina otevírá dveře i zahraničním zájemcům.

Zajímá vás, jakou hodnotu má váš dům nebo byt? Chcete se nezávazně poradit o možnostech prodeje? Neváhejte a ozvěte se nám. Rádi za vámi přijedeme, zdarma oceníme vaši nemovitost a vysvětlíme, jak učinit společné první kroky k úspěšnému prodeji.

Těšíme se na vás a váš příběh!

Realitní kancelář EVROPA Mladá Boleslav

Telefon: 725 753 735

E-mail: mlada.boleslav@rkevropa.cz

