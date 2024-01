Zapomenutým budovám vracejí život a duši

Dům od významného stavitele

Takovým příkladem je nový olomoucký projekt Vídeňská 11, za kterým stojí rodinná společnost SIROKY Real Estate. Rekonstrukce historických domů je jejich parketa. Ve stejné ulici se jim podařilo navrátit jedné z historických vil původní podobu. V interiéru spojili repliky zařizovacích prvků dle původního řešení s ikonickým nábytkovým designem 20. století a novými technologiemi. Podobnou cestou se vydali i ve Vídeňské 11. Činžovní dům si postavil v roce 1899 stavitel Václav Wittner na místě zbořených městských hradeb. Mezi historickým centrem a parkovým okruhem postupně vznikl jeden z nejvýznamnějších souborů historizující architektury na Moravě. Wittnerovy stavby se vyznačovaly bohatě dekorovanými fasádami s typickou nárožní okrouhlou věží. Ta je i součástí Vídeňské 11 a v interiéru jednoho z bytů bude krásně zpracovaná. Cílem rekonstrukce bylo vrátit budově její historické kouzlo co nejvkusnějším způsobem. Výsledkem je nadčasová budova se skutečným charakterem, která ustojí zkoušku času. Vznikl jedinečný projekt, který kombinuje přirozené kouzlo neobaroka s jednoduchostí moderního pojetí.

„Rekonstrukce historických domů je vždy nákladnější a vyžaduje mnohem více energie v průběhu stavby. V našem případě je to opravdu autorský projekt, na stavbě jsme s architektem prakticky každý den. Původní konstrukce často není možné zhodnotit, než se s nimi začne pracovat. Celá stavba je proto spojena s nejistotou na straně nákladů i harmonogramu. Navíc se projekt nachází přímo v centru, takže zodpovědnost vůči odborné i širší veřejnosti je velká,“ vysvětlil investor Pavel Široký ze společnosti SIROKY Real Estate. Podle něho se hodně inspirovali v zahraničí. Chtěli propojit historii domu a jeho perfektní polohu s moderní technologií a postupy. Docílili tak komfortu 21. století při zachování historické hodnoty budovy. Celý projekt plánovali od roku 2021, stavět začali o rok později v době, která nebyla jednoduchá kvůli válce na Ukrajině a rostoucí ceně stavebních materiálů. Vše se podařilo bez zásadních zdržení zvládnout a projekt bude zcela dokončený po Novém roce.

V zeleni, přitom blízko centra

Jedinečný projekt v exkluzivní lokalitě s vzácnou historickou hodnotou doplňuje moderní výbava od špičkových evropských značek. Z oken bytů se nabízí výhledy do impozantních Smetanových sadů. Dům má unikátní lokaci. Na protější straně ulice jsou historické vily a za nimi park, před domem roste alej stromů. Provoz je v ulici minimální, jde o mimořádně klidnou oblast. Zároveň se však za pět minut chůze dostanete přímo na Horní náměstí, historické centrum města, kde můžete obdivovat Sloup nejsvětější trojice a další památky.

„Domy původní zástavby mají obrovskou výhodu, protože většinou stojí na nejlepších místech města, kde už nikdo žádnou novostavbu nepostaví. Největší předností bytů je dlouhodobá hodnota. Ta je zajištěna kombinací unikátní lokality a vysoké kvality zpracování. Stavíme poctivě a probíráme každý detail, abychom klientům poskytli to nejlepší, co lze na trhu sehnat,“ upozornil Pavel Široký.

Špička evropského designu

V bytech jsou prostorné místnosti s vysokými stropy. Za výbavou interiérů je pečlivý výběr exkluzivních značek považovaných za špičku evropského designu. Od ikonických koupelen italského Gessi přes architektonické osvětlení belgického Modular až po ručně vyráběné podlahy od českých mistrů z Valen&Masar ve spolupráci s italským Foglie d’Oro, každý aspekt rezidence je příkladem kvality světového standardu. Projekt je koncipován jako návrat k historii a umění. Do doby, kdy věci vydržely desítky let a nemusely se neustále měnit. Byty ve Vídeňské 11 jsou navrženy tak, aby byly i za 10 či 20 let plně funkční a stále stylové. V této idee pro developera tkví definice skutečné udržitelnosti. „Naším cílem je vracet zapomenutým budovám život a duši. S Vídeňskou 11 se nám to, myslím, opravdu povedlo. Zachovali jsme její historický šarm a zároveň ji obohatili o energii moderního života,“ dodal Pavel Široký.